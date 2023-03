La sorpresiva reconciliación de Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda

23 de Marzo de 2023

La reconciliación de Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda ocurre luego de que el mes pasado la ex Yingo anunciara el quiebre, acusando violencia e infidelidades.

Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda confirmaron que se reconciliaron recientemente tras ser vistos el pasado martes en el concierto de Romeo Santos en el Movistar Arena.

Esto ocurrió luego de que en febrero, la ex Yingo anunciara su separación del futbolista, acusando infidelidades y violencia durante los últimos tres años.

“Desde unas semanas atrás decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, violencia, infidelidad, celos, etcétera“, dijo en esa oportunidad Larraguibel.

Pero todo eso quedó en el pasado. La pareja fue vista muy cercana y amorosa en el show de Romeo Santos, algo que abordó Faloon Larraguibel en su más reciente publicación.

“Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán, pero las que sí no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos, no puedo cambiar el pasado, pero sí mi presente y mi futuro”, señaló.

Jean Paul Pineda confirmó la reconciliación

A las palabras de Faloon Larraguibel se sumó también las de Jean Paul Pineda, quien respondió a la cuenta de Instagram llamada Copuchas TV.

“Fuimos a disfrutar, lo pasamos increíble y pienso que en vez de enfocarse en lo malo, siempre está la posibilidad de ponerle más ganas a lo positivo, más si junto con mi esposa tenemos una hermosa familia“, dijo.

A eso, el futbolista sumó que “errar es de humano, pero aprender y caminar juntos de la mano y junto a Dios todo es posible. Me encanta verla feliz”.

Por último, pidió que “dejen que las cosas fluyan, todos cometemos errores como te repito. Todos podemos cambiar y evolucionar”.