Karol Lucero responde a dichos de Faloon Larraguibel: “Le presté dinero y terminamos”

19 de Julio de 2024

El ex animador de Mega respondió a las palabras de Faloon Larraguibel en ¿Ganar o Servir?, donde lo acusó de acosar a su otrora marido.

Karol Lucero salió al paso de las últimas declaraciones de Faloon Larraguibel, quien lanzó duros dardos contra su ex pareja en ¿Ganar o Servir?, acusándolo de ser infiel cuando estaban juntos y de incluso hostigar a Jean Paul Pineda cuando estaban casados.

La ex chica Yingo le explicó a Luis Mateucci que “duramos como cinco años juntos, pero terminamos igual por infidelidades. A mí me llegaban muchos mensajes, fotos. Muchos oye, estuve con él. Nunca él me dijo que me había engañado, sino que yo dije ya, sabí que no, se acaba, pero él al mes empezó con otra mujer”.

En esta línea, Faloon aseguró que Lucero comenzó a acosar a su entonces marido Jean Paul Pineda, agregando que “después, cuando yo me puse a andar con el Paul, llamaba al Paul para molestarlo (…) me quería hacer la vida imposible”.

Ante esto, Karol Lucero alzó la voz en su programa Like Media, donde respondió a los dichos de su ex pareja, apuntando que “me sorprendió en particular eso que intentó hacerme la vida imposible. A mí no me gusta referirme igual a este tipo de situaciones. Yo nunca he hablado de ella a menos que me hayan preguntado, o ella se haya referido a mí que, de hecho, tiene que haber sido solo en el último año. Sin embargo, creo que hay cosas que no me gustaría dejar pasar, porque mucha gente también pregunta”.

Acto seguido, explicó las razones de sus llamados a Jean Paul Pineda, pidiendo disculpas de paso a la familia de Faloon Larraguibel por desclasificar una delicada situación.

“Yo efectivamente lo llamé en una oportunidad porque recibí una interpelación que decía: Oye, por qué estás llamando a Faloon, deja de molestarla, y yo dije acá hay algo que parece que él no sabe y lo voy a dejar en claro y efectivamente lo llamé”, explicó Lucero.

El ex animador de Mega aseveró que “mi ex pareja me había pedido dinero prestado para ayudar a su papá, que estaba en una situación un poco complicada, era una situación familiar. Yo le presté el dinero y terminamos, y después nunca más me llamaron para devolverlo, o para decir estoy pasando por un mal momento, no puedo (pagarte)”.

Karol Lucero puntualizó que siguió llamando a Pineda para intentar que le devolvieran el dinero, pero al no obtener una respuesta positiva, definitivamente se olvidó de la deuda.

