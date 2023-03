Jajá Calderón cuenta el chiste que provocó la ira y la agresión de Claudio Reyes

28 de Marzo de 2023

“Empecé a hacer una especie de parodia del presidente, que tuvo una introducción, un poco con lo que él hizo en la ONU”, indicó Jajá Calderón.

Jajá Calderón reapareció en la TV para entregar detalles de la agresión sufrida a manos de Claudio Reyes, luego que no le gustara su imitación del presidente Gabriel Boric.

El humorista explicó en Sígueme y Te Sigo de TV+ que en medio de la comida con otros miembros del gremio del humor, quiso parodiar al mandatario respecto al cambio de gabinete.

Calderón agregó que “vengo de un país donde ‘todo junto’ se escribe separado, y ‘separado’ todo junto, donde hoy se escribe con ‘H’, y mañana no, por lo tanto, las cosas cambian de un día para otro. Los caminos de la vida, no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creí…”.

“En ese momento veo que este personaje, que llamaremos el Charly, se para de la silla y camina por el costado, lo veo pasar… Yo de verdad pensé que él iba al baño. Fue maletero, porque iba pasando frente a mí, y de la nada… (me dio una cachetada), entonces yo no reaccioné”, detalló.

El cómico dejó en claro que “no era para tanto. Siempre anda con esa agresividad”, lamentando que los otros comensales no hicieran nada ante la agresión, que fue justificada por Claudio Reyes.