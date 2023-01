Las frases que le dedicó Claudio Reyes a Julio César Rodríguez por millonario pago en Valparaíso

3 de Enero de 2023

Claudio Reyes cuestionó a Julio César Rodríguez y aseguró que el hecho de que gane "harta plata" es "la única manera que tiene de agarrarse minas ricas".

Claudio Emilio Reyes Norambuena, actor y comediante, le dedicó una dura crítica a Julio César Rodríguez por el millonario pago que recibió por animar la Fiesta de Año Nuevo en Valparaíso la semana pasada.

Según se dio a conocer en ese entonces, el animador de Chilevisión recibiría un pago de 15 millones de pesos por estar las tres noches en la Plaza Sotomayor. Durante el fin de semana, Sergio Rojas rectificó que la cifra, en realidad, sería de 13 millones debido a la comisión de la productora que lo contrató.

Ante la polémica, el propio conductor de Contigo en la Mañana lamentó las críticas que había generado la noticia. “Me sorprendió mucho, pues creo que es primera vez que sale en la prensa publicado un pago de un animador por un festival o evento“, aseguró.

“A mí la municipalidad nunca me ha contratado, a mí me contrató una productora, ellos me llamaron como hace 15 o 20 días para ofrecerme este final de año”, precisó Julio César Rodríguez, tratando de zanjar la polémica.

Aún así, esto no detuvo a Claudio Reyes de criticarlo duramente durante la edición de Viernes Troll, transmitida hace unos días a través del canal de YouTube llamado El Facho Cola.

La crítica de Claudio Reyes a Julio César Rodríguez

Durante su participación en dicho programa online, Claudio Reyes abordó la noticia sobre Julio César Rodríguez y barrió con su figura.

“Yo me alegro mucho, que le vaya bien a todos ojalá”, comenzó diciendo, para luego hacer énfasis que en el caso del comunicador, la diferencia está en que “este hueón chanta ocupa su pantalla, su canal, para andar llorando, para andar hablando de equidad, para hablar de los pobres y para llenarse la boca tratando de ser democrático y apoyando a la primera línea“.

Por lo mismo, Reyes manifestó que “eso es lo más chanta que hay y lo voy a criticar aquí y en la quebrada del ají“.

“Ahora, que le paguen 15 millones… Que le paguen, que gane harta plata, porque es la única manera que tiene de agarrarse minas ricas, porque no lo quieren por bonito, lo aseguro”, remató Claudio Reyes contra Julio César Rodríguez.