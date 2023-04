Julio César Rodríguez se suma a polémica por Vicente Gutiérrez: “¡Eso es lo que tiene a Chile cagado!”

31 de Marzo de 2023

Rodríguez rechazó la defensa de Jackson a Vicente Gutiérrez, recalcando que “no concuerda su CV con su cargo ni su salario. Y esa es una cuestión indesmentible.

Compartir

Julio César Rodríguez se sumó a las críticas por la contratación de Vicente Gutiérrez, hermano de la pareja del ministro Giorgio Jackson, como asesor de la Dirección General de Obras Públicas, quien finalmente renunció ante la polémica.

El animador se valió de su espacio en Contigo en la Mañana para cuestionar que “este gobierno llega con una promesa. Una promesa que, en este caso, es un desacierto. La promesa era somos más jóvenes, nosotros lo vamos a hacer distinto. Entonces uno espera cosas mejores, pero cuando el cuñado de Giorgio Jackson llega a un cargo, uno dice cuál es el currículum”.

“Esto es súper grave, discúlpenme, porque él es asesor especialista de algo que no es especialista y eso es lo que tiene a Chile hundido y cagado, que llega gente a cargos donde tiene que ser un especialista y no es especialista en eso. Su estudio y trayectoria no da para lo que es requerido en el Estado”, argumentó Julio César Rodríguez.

Rodríguez rechazó la defensa de Jackson a Vicente Gutiérrez, recalcando que “no concuerda su CV con su cargo ni su salario. Y esa es una cuestión indesmentible. Yo creo que eso defrauda a mucha gente, porque si se quiere hacer un buen plan se debe contratar a alguien con estrategia y trayectoria”.

“El joven puede ser un capo, puede llegar muy lejos, pero hoy no lo es. Entonces hay una desilusión”, sentenció el periodista.