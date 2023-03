“Tiene su título y experiencia”: ministro Jackson negó injerencia en llegada de su cuñado al MOP

31 de Marzo de 2023

El ministro de Desarrollo Social afirmó que los cuestionamientos hacia Vicente Gutiérrez buscan enlodar su imagen personal y la de su sector.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, habló por primera vez de la polémica provocada por la llegada de su cuñado, el periodista Vicente Gutiérrez Berner, quien llegó al Ministerio de Obras Públicas como asesor de la Dirección General de Obras Públicas, cargo al que terminó renunciando.

La polémica se desató durante esta semana, luego que circulara información del arribo del profesional a una asesoría por el Plan de Infraestructura Buen Vivir, por el cual recibía una remuneración bruta de $2.183.908.

Gutiérrez es militante de Revolución Democrática (RD) y hermano de la escritora Camila Gutiérrez, autora del libro Joven y Alocada, con quien Jackson mantiene una relación sentimental desde inicios de este año.

Debido al revuelo, el también escritor y ex lector de noticias de La Red informó que renunciaría al cargo, señalando que “ningún familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”.

El comunicador denunció además amenazas de muerte en su contra y la publicación de tuits falsos sobre su vida sexual.

La respuesta de Jackson

En medio de una actividad pública, el ministro Jackson debió responder sobre el tema, negando cualquier intervención para que Vicente Gutiérrez se quedara con el millonario cargo en el MOP.

“Quisiera declarar por única vez que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de Vicente, quien fue contratado por el Ministerio de Obras Públicas en su calidad de periodista”, expresó el titular de Desarrollo Social.

Por los cuestionamientos, el ex diputado manifestó que “no me extraña y no me sorprende que, como ha ocurrido otras veces, existan personas dentro del espectro político, muchas veces desde la oposición, que busquen encontrar algún tipo de conexión o de relación para enlodar tanto la imagen personal como también un proyecto político“.

Sobre los méritos profesionales de su cuñado para llegar al puesto, el ministro insistió que “no he tenido absolutamente ninguna injerencia en la contratación de Vicente en otro ministerio, para funciones en las cuales él tiene su título profesional y su experiencia. Por lo tanto, le corresponderá a las instituciones o a las personas que acusaron esa contratación dar mayores detalles”.

La autoridad lamentó además la “afectación” que ha sufrido el periodista en redes sociales por la exposición del caso.