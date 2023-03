Los descargos de Vicente Gutiérrez: descartó contratación por ser “cuñado” de Giorgio Jackson

30 de Marzo de 2023



Vicente Gutiérrez Berner, periodista y militante RD, salió al paso de los cuestionamientos recibidos tras su salida de la Dirección de General de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, donde inició labores en enero pasado con un salario de 2,1 millones de pesos.

Gutiérrez Berner se valió de las redes sociales para descartar que su llegada al MOP fuera por la relación que mantiene su hermana, Camila Gutiérrez, con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

El militante RD realizó sus descargos indicando que recibió amenazas y dejando en claro que en todos los trabajos donde se desempeñó fue contratado por sus capacidades profesionales.

“Nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales: desde que me titulé -hace 6 años- he trabajado en diputaciones, fundaciones y medios de comunicación, postulando, enviando curriculum y pasando entrevistas”, precisó.

Vicente Gutiérrez agregó que “sé que las confianzas son difíciles en estos tiempos, pero quiero dejar claro que ningún familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”.

Junto con ello, acusó que “han creado tweets falsos sexualizando incestuosamente a mi hermana, me han deseado la muerte y hasta escrito amenazas a mi WhatsApp”.

“Las preocupaciones por la salud mental deben existir también con quienes no están en nuestra misma vereda, con quienes no nos caen bien o con quienes no estamos de acuerdo, o incluso con nuestros adversarios: digo esto como una reflexión sobre cómo nos relacionamos, pero también como una forma de revisar mis propias interacciones con otros y otras”, argumentó Vicente Gutiérrez.

“Es este último punto el que me ha llevado a tomar la decisión de dejar mi cargo. En palabras sencillas: no estoy bien. Nunca había enfrentado este nivel de odio y violencia y no me siento capaz de seguir enfrentándolo. Creo que mi renuncia me permitirá estar más tranquilo y que se detengan estos mensajes de odio. Mi prioridad, en este momento, es estar mejor”, sentenció.