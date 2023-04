La defensa de Julio César Rodríguez a Paulina de Allende-Salazar tras su despido de Mega

14 de Abril de 2023

Julio César Rodríguez también criticó el veto que sufrió Paulina de Allende-Salazar por parte de un general de Carabineros en un punto de prensa.

Julio César Rodríguez, animador de televisión, se refirió al despido de Paulina de Allende-Salazar de Mega la semana pasada.

La situación se originó luego de que durante un despacho para Mucho Gusto, la periodista trató de “paco” al recién fallecido suboficial mayor Daniel Palma, situación que corrigió y por la que, posteriormente, se disculpó.

En un minuto, Mega tomó distancia de sus declaraciones, pero en horas de la tarde decidió desvincular a Paulina de Allende-Salazar argumentando que su actuación “transgrede abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación”.

A raíz de esta situación, en el episodio que veremos esta noche de Podemos Hablar de Chilevisión, Julio César Rodríguez fue consultado por su opinión respecto a lo ocurrido con la periodista de investigación.

“Como periodista no me gusta, creo que todos los periodistas cometemos errores al aire“, sostuvo, para luego referirse al veto que sufrió la comunicadora por parte de un general de Carabineros durante el punto de prensa en esa jornada.

Sobre esto último, sostuvo que “no me gusta que un carabinero, médico o un dueño de un canal haga una censura en un punto de prensa, no puede decir tú estás o no estás, uno entiende la conmoción del momento, pero no es bueno censurar”.

El animador de Contigo en la Mañana quiso dejar en claro que desconoce los detalles de lo que estaba ocurriendo al interior de Mucho Gusto a raíz de lo sucedido con Paulina de Allende-Salazar, pero de igual manera “no estoy de acuerdo con su despido“.

Las declaraciones de Paulina de Allende-Salazar tras su despido

Horas después de que Mega comunicara su despido, Paulina de Allende-Salazar emitió las únicas declaraciones que se conocen hasta el momento por lo ocurrido.

“Hoy cometí un error, un lapsus que corregí de inmediato y que pedí disculpas apenas tuve la oportunidad. Jamás tuve la intención de ofender o dañar a Carabineros, es más, por décadas en mi rol de periodista he trabajado con ellos y respeto mucho a la institución”, consignó en Instagram.