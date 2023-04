Que la mantenga, tenga dinero y autos: la lista de 54 requisitos para poder ser el novio de influencer mexicana

Bueno aquí lo que ofrezco:

– Católica

– Blanca

– No fumo, no tomo, no me drogo

– Virgen (hasta me llamo María)

– Bonita

– Yo cocino, no me tienes que invitar, te invito yo de mi comida casera

– Me gusta limpiar y tareas del hogar

– Sin tatuajes ni piercings

– Católica, amén 🙏🏻 pic.twitter.com/pAkyNTx6Ej