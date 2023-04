“No hemos aislado a nadie”: Petaccia responde a rumores de quiebre entre famosos y Lucho Jara en Miami

26 de Abril de 2023

Lucho tiene amigos, también tiene su grupo, no pasa nada, no hay mala onda”, sentenció.

Compartir

Giancarlo Petaccia salió al paso de los rumores que daban cuenta de un alejamiento entre los chilenos famosos que vive en Miami con Lucho Jara.

Petaccia fue consultado sobre esta situación en Podemos Hablar de CHV, donde se le preguntó si el grupo que integran, entre otros Douglas y su esposa Ana Sol Romero; Iván Zamorano y María Alberó; además de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, quienes son vecinos del mismo barrio en Florida, había “separado” a Luis Jara, quien vive a una hora de ellos.

Y es que Raquel Argandoña señaló en su momento que “los chilenos (en Miami) no han sido buenos con Lucho Jara, no muy solidarios. No se llevaron bien. No entró en esa cofradía”.

Ante esto, Giancarlo Petaccia explicó que “Lucho no es vecino nuestro, vive bastante lejos. Más de una hora de donde vivo yo”, agregando que “nos juntamos, nos vemos para los cumpleaños, sí”.

En esta línea, el otrora animador recalcó que lo indicado por Argandoña era “un cahuín” y que “hay que decir que uno en Estados Unidos busca los barrios por los colegios de los niños. Nosotros coincidimos en un barrio con los que vieron ustedes ahí, que pasan a ser parte de tu familia, porque los ves diariamente”.

“Vivimos al lado todos, muy cerca. Pero no es que todos nos veamos todo el tiempo. Cada uno tiene su vida. Se trabaja mucho. Los niños, actividades, no hay ayuda. Y pasa que la cotidianidad también la gente piensa que es intensa y no lo es tanto”, detalló.

Y dejó en claro que “no hemos aislado a nadie. Lo que dije recién, el tema de las distancias es brutal, y eso es. Nos vemos para los cumpleaños. No todos nos vemos todos los días y nadie ha aislado a nadie”.

“Los grupos se dan también por el lugar donde uno está y donde uno vive, sino es muy difícil la cotidianidad desplazándose una hora en auto, eso es todo. Lucho tiene amigos, también tiene su grupo, no pasa nada, no hay mala onda”, sentenció.