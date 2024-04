VIDEO – “Soy un comunicador en la vida”: El nuevo proyecto de Luis Jara alejado de la televisión

4 de Abril de 2024

El cantante en una entrevista con EL DÍNAMO reveló detalles sobre un nuevo estreno musical y anunció una gira por Chile.

El cantante nacional Luis Jara anunció un nuevo proyecto en su carrera, y se trata nada más y nada menos que, una nueva apuesta musical que contará con covers de grandes artistas nacionales e internacionales.

La canción No tengo dinero, es el primer vistazo que se tiene del álbum que pronto estrenará el intérprete, que está marcado por el ritmo latin swing. Además, este single que canta originalmente Juan Gabriel, está disponible en todas las plataformas musicales del artista desde la tarde de este jueves.

En relación a su reciente lanzamiento, Lucho Jara habló con EL DÍNAMO para entregar detalles sobre su nueva propuesta al público.

“Esta fue una idea de Humberto Gatica, en un encuentro que tuvimos en Los Ángeles hace dos años, fue él el que me invitó a participar de este proyecto”, comenzó explicando el artista.

En cuanto a la selección del tema, el comunicador afirmó que “esta canción tiene una cosa en particular, que es una canción simple, y las canciones simples son mágicas. No son rebuscadas no quieren sorprender a nadie, entonces transmiten un mensaje muy directo y que invita a cantarla desde un escenario a un simple karaoke”.

Luis Jara revela detalles sobre su nuevo proyecto musical

En relación a su nuevo álbum, Luis Jara manifestó que se trata de “un disco de concepto donde homenajeo y reversiono grandes éxitos latinos de todos los tiempos”. Sobre esto, adelantó que allí podremos escuchar canciones de artistas como Mon Laferte, Fito Páez y Marco Antonio Solís, entre mucho otros.

Además, Lucho Jara confesó que se está preparando para dar una gran gira en la que pasará por escenarios del país e internacionales.

“Ahora a fines de abril voy a presentar este disco de Miami a Estados Unidos, luego vuelvo y hago un show en el Teatro Oriente y partimos de inmediato con una gira nacional por 10 ciudades”, aseguró.

Sobre estos planes, el intérprete de Un Golpe de Suerte, manifestó: “Esto es un gran sueño que yo tuve siempre de poder andar con una gran orquesta por Chile y ojalá también en otros mercados”.

Para finalizar, Lucho Jara se refirió a su alejamiento de la televisión y aclaró: “Yo siento que soy un comunicador en la vida con una cámara o sin una cámara, para mí ser comunicador no es un trabajo, es una forma de ser”.

El proceso de grabación contó además con la producción del chileno Humberto Gatica, quien es uno de los más importantes del mundo haciéndose acreedor de ocho Grammys internacionales y cinco Latin Grammys, con artistas como Michael Jackson, Chicago, Celine Dion, Alejandro Sanz y La Ley, entre muchos otros.