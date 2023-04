VIDEO – Lo mandó a ver Netflix: Rodrigo Sepúlveda se indignó y encaró al aire a un televidente

29 de Abril de 2023

"Sepu" no aguantó y se defendió de una crítica que recibió al momento de analizar la crisis humanitaria de la frontera entre Chile y Perú.

Compartir

Durante la mañana de este sábado, el periodista Rodrigo Sepúlveda condujo las noticias de Mega como es habitual en los fines de semana. En esta edición, las escasas lluvias que cayeron en la Región Metropolitana, la fuerza del sistema frontal en algunas regiones como la del Biobío y los incidentes que se registraron con extranjeros en la frontera de Chile con Perú fueron los temas que se tomaron el noticiario.

En este último contexto, “Sepu” opinó respecto a la ayuda que necesitan los inmigrantes que se encuentra a la espera de una solución para poder avanzar hacia el norte, partiendo por Perú, país que analiza establecer un corredor humanitario apoyado por Chile para poder concretar la salida de miles de personas con situación irregular.

Mientras se desarrollaba la transmisión un televidente cuestionó las palabras del conductor, quien, indignado, se dio un tiempo para responderle al considerar que las aseveraciones no se ajustaban a lo que él había dicho en la pantalla de Meganoticias Alerta.

“Yo le quiero decir a la persona que me critica por televisión y me dice ‘Sepu, tú estás pidiendo un hospital’… Cómo se te ocurre eso. Viejo, no he pedido ningún hospital, usted escucha lo que quiere”, expresó Sepúlveda.

Lo mandó a ver Netflix

La intervención del rostro de Mega no se detuvo mientras se mostraban imágenes del incidente que se registró este sábado y tensionó aún más la situación en la Línea de la Concordia a la espera de una resolución de ambos gobiernos.

“Es una cosa de humanidad, hay una persona que resultó herida. Que la puedan atender, sólo eso. Y si usted no quiere ver, agarre el control y se cambia a otro canal. Vaya a ver una serie de Netflix si quiere, vaya a hacer lo que usted estime”, complementó Sepúlveda en un tono molesto.