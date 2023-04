El llamado a Boric y la propuesta para demandar a Maduro en la Corte por la crisis humanitaria en la frontera

29 de Abril de 2023

Los tensos momentos que se vivieron este sábado en el territorio limítrofe han activado a todos los sectores políticos.

Tensos momentos se vivieron este sábado en la frontera de Chile con Perú después de graves incidentes que dejaron personas heridas. Una pelea entre extranjeros irregulares y ciudadanos del país vecino generó la intervención de la policía y de Carabineros para colaborar con los afectados por piedras y fierros que están a la espera de un corredor humanitario o de otra alternativa para poder avanzar hacia al norte sin la documentación necesaria para entrar a estas naciones.

“Desde el lado peruano se acercaron con piedras, palos, hierros… Empezaron a tirar piedras, nosotros salimos corriendo, con una de esas piedras le dieron a un señor. Nos acorralaron. Hubo personas chilenas que nos estaban protegiendo. No tenemos vida, se nos están arrebatando los derechos, nos están comiendo las moscas. Los niños se están muriendo del frío, les va a dar neumonía. Nos estamos muriendo, no tenemos donde asearnos, nos están dando comida desde el lado chileno”, dijo una de las venezolanas que espera por una resolución en la Línea de la Concordia.

Frente a esta problemática, el senador José Durana envió un mensaje al presidente Gabriel Boric y La Moneda, donde han propuesto una salida a sus pares peruanos para un corredor humanitario que favorezca el viaje de estos inmigrantes que buscan partir de Chile y seguir su camino hacia el norte del continente.

“Ambos jefes de Estado deben dejar de lado sus posturas políticas porque están afectando a sus pueblos y en especial, a quienes vivimos en Arica y Parinacota y Tacna. Boric y Baluarte deben aplicar las normas del derecho internacional y generar una salida humanitaria urgente para aquellas personas que desean retornar a sus países y que hoy están en tierra de nadie”, dijo el parlamentario ariqueño.

“Es realmente preocupante que no exista una solución concreta por parte del Ejecutivo dado que la crisis migratoria se tomó la agenda del país hace años y la actitud de este Gobierno ha sido muy reactiva y no proactiva. Pudo iniciar los procesos de diálogo con los países vecinos mucho antes de que los migrantes no pudieran irse del país”, agregó.

Demandar a Nicolás Maduro

En paralelo a este llamado de José Durana al mandatario chileno, la idea de demandar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela por la crisis humanitaria que ha generado su régimen en Venezuela comienza a tratarse en el Congreso Nacional.

“La situación se está volviendo insostenible, está generando un conflicto grave con nuestros países limítrofes y dejando a personas, mujeres, niños y ancianos a la deriva. El gran culpable de esta situación es el Presidente del país de origen de estas personas que no da las garantías de subsistencia y no ayuda al retorno de su población desplazada. Por lo tanto, el Presidente Maduro no solo viola los derechos humanos en su país, sino también con esta actuación negligente está violando los derechos humanos de sus compatriotas en el exterior”, dijo la diputada Catalina del Real de RN.

“La solución de esta crisis humanitaria es demandar a Maduro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea obligado a facilitar el retorno y por los costos de transporte que esto generará a Chile y a Perú. Solucionamos el problema y que el culpable pague, son vidas humanas que están en juego. La comunidad internacional y sobre todo Latinoamérica deben unirse en acción ante el dictador”, complementó la integrante de la comisión de Relaciones Exteriores.