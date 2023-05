VIDEO – Stefan Kramer nuevamente como vocal: imitó a José Antonio Neme

7 de Mayo de 2023

Stefan Kramer ejerció como presidente la mesa 85 en el Colegio Huelén de Vitacura.

El humorista e imitador, Stefan Kramer, nuevamente ejerció como vocal de la mesa 85 en el Colegio Huelén de Vitacura, hasta donde llegó Mucho Gusto.

Allí, el periodista Andrés Caniulef le aseguró al comediante que José Antonio Neme “quiere escucharse, porque nunca ha tenido la posibilidad de saludarse a sí mismo”.

En principio, y de forma muy diplomática, Kramer declaró estar “contento de estar acá. Ya armamos equipo, hay harta experiencia, son vocales de muchos años de experiencia, tenemos todo organizado”.

Ante ello, Caniulef incitó a la imitación diciendo que “Dice José que se quiere ir a su casa…”.

Ahí, Stefan Kramer respondió accediendo a la imitación: “Sí, me quiero ir, ¿por qué me nominan? por qué tengo que estar, y si después me excusan me llaman de nuevo, estoy chato, ¿por qué no puedo estar chato?, uno puede estar chato también, no le puedo caer bien a todo el mundo“.

En el mismo despacho el imitador invitó a la gente a ir a votar porque ellos a las seis se cierran las mesas y gritan “estamos listos”, dijo con una breve imitación a Don Francisco.

Su actuación provocó que durante el despacho le solicitaran más imitaciones como Marco Enríquez Ominami, Rodrigo Sepúlveda y Diana Boloco.