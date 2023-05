Estos serían los motivos del quiebre amoroso entre Martín Cárcamo y Ale del Sante

17 de Mayo de 2023

Martín Cárcamo y Ale del Sante estuvieron nueve años juntos, y habría sido el animador quien tomó la decisión de separarse.

Luego nueve años, Martín Cárcamo habría puesto fin a la relación amorosa que tenía con la maquilladora Ale del Sante.

De esta manera, habría sido el animador de Canal 13 quien tomó la decisión de finalizar este vínculo, lo que se comentó en diferentes programas de farándula, siendo uno de ellos Sígueme y Te Sigo de TV+.

En este espacio, la panelista Titi García-Huidobro señaló que “dicen que él habría terminado, no hay razones aparentes (…) Él tenía ganas de formar una gran familia, lo dijo en Socios a la Parrilla, pero parece que ella no quería que esta cosa se mezclara tanto”.

De hecho, agregó que “desde el 2022 que ya no publican nada juntos, como lo hacían comúnmente”.

Los motivos del quiebre entre Martín Cárcamo y Ale

En una nueva edición del programa Que Te Lo Digo, el periodista Sergio Rojas ahondó sobre la separación entre Martín Cárcamo y Ale de sante.

“Ale estaba súper enamorada de Martín“, comentó Rojas, agregando los problemas que hacían difícil esta relación. “Tenía un problema súper heavy… Porque Martín ya tenía una familia, entiéndase ex señora e hijos. Y para ella fue súper complicado establecer relaciones”, indicó.

Sin embargo, el periodista no quiso ahondar en más detalles, pero afirmó que “Ale puso todo de su parte y Martín también, pero cuando uno es papá, lo más importante son los hijos”.

“De repente, los niños, cuando su papá tiene otra pareja, le dejan clarito que ella no es su mamá y que no tienen autoridad sobre ellos… una serie de complicaciones que, me imagino, viven todas las parejas de padres separados”, comentó Rojas.

Debido a toda esta situación, el periodista indicó que “Ale no pudo más (…) no cuajaron las piezas en términos familiares. Ellos se llevaban bien como pareja, pero en términos de unión familiar…”.

Para finalizar el tema, sobre la relación de Martín Cárcamo y Ale del Sante, el periodista dijo que “había algunos aspectos que a ella (le impedían) entrar en su familia, le resultó muy complicado llegar a un lugar constituido”.