VIDEO – Mujer se rocía sangre falsa en Festival de Cannes por guerra en Ucrania: fue expulsada del evento

24 de Mayo de 2023

El hecho se produjo en la alfombra roja del Festival de Cannes, previo a la presentación de película Acide del director Just Philippot.

Durante esta semana se desarrolla la edición N°77 del Festival de Cannes en Francia. En el evento se dan a conocer diversas obras que buscan fomentar la industria del cine y difundir el séptimo arte a nivel internacional.

Sin embargo, no fue una película lo que llamó la atención sino que un hecho particular que se tomó la alfombra roja previo a la exhibición de la película “Acide” del director de cine francés Just Philippot.

Una activista ingresó al Festival de Cannes con un vestido de color azul y amarillo, simbolizando la bandera de Ucrania, para posteriormente cubrirse con sangre falsa el cuerpo.

Según informó The Telegraph, aún no queda claro por qué se realizó esta manifestación previo al estreno de la película de Philippot, pero la mujer debió ser retirada del evento.

Una mujer se rocía con sangre falsa como protesta por la guerra de Ucrania en el Festival de Cannes. pic.twitter.com/MydRdDUjN2 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) May 22, 2023

Festival de Cannes y las manifestaciones por la guerra

Otras celebridades han ocupado la misma tribuna para referirse a la guerra entre Ucrania y Rusia, siendo uno de ellos el director de cine Thierry Frémaux, quien antes del evento señaló que solidarizaba con Ucrania.

Posteriormente, en la edición de este martes por la noche, la actriz Catherine Deneuve recitó el poema Esperanza de la poeta ucraniana Lesya Ukrainka para rendir homenaje a las víctimas.

Anteriormente, durante el certamen realizado en 2022, una mujer ucraniana organizó una protesta en la alfombra roja de Cannes. En ese momento se desnudó para mostrar el mensaje que tenía escrito en el cuerpo: “Dejen de violarnos”.

Este último mensaje ocurrió luego de que los informes realizados por soldados ucranianos reconocieran que el ejército ruso estaba cometiendo actos de violencia sexual en contra de las mujeres.