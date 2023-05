La recordada anécdota de Cecilia Bolocco con Bob Barker a 36 años del Miss Universo

27 de Mayo de 2023

Este sábado 27 de mayo se cumplen 36 años desde que Cecilia Bolocco fue elegida Miss Universo en Singapur.

Eran 68 las candidatas que, representando a diversos países, compitieron en 1987 por el título por ser la más bonita del planeta. Una sola fue la elegida: Cecilia Carolina Bolocco Fonck, una joven chilena de 22 años, diseñadora de vestuario del instituto INCACEA.

“Chile vivía una época muy gris, en plena dictadura, muy aislado del mundo y, además, dividido en su interior, por lo que cuando gané fue una alegría para todos y muy impensada”, dijo Cecilia Bolocco al recordar su triunfo.

Fue en ese certamen donde la “reina de belleza” vivió una icónica situación con el presentador de la velada, Bob Barker, frente a más de 600 millones de personas en el mundo.

Recordado es ese momento cuando el animador se acercó a Bolocco para hablarle al oído mientras se ponían de acuerdo por responder en inglés o español.

“Esa entrevista fue fantástica”, indicó Bolocco sobre el diálogo que tuvo con el animador, y que para muchos fue clave en el triunfo.

Según el relato de la Miss Universo, ella siempre pensó en pedir traductor si llegaba a la instancia final. “Todos me decían tú querías ganar tiempo y nada que ver, si las preguntas eran ridículas, no eran de física cuántica”, dijo la reina de belleza.

Ahí se generó un simpático momento entre ambos y Bolocco le dijo en inglés que si entendía la pregunta. Luego de bromar y con las risas del público de fondo, Barker preguntó en inglés y le pidió que relatara un comercial ficticio para TV de su nueva línea de ropa.

En ese momento, el animador se le acerca a Bolocco al oído y le dice: “Santa Claus”.

“Se me acerca al oído y me empieza a hablar a 2 mil por hora, en inglés. Y yo decía ¿qué me está diciendo?”, explicó la única Miss Universo de Chile.

“Algo me dijo y yo le escuché la mitad”, contó. “Santa Claus ¡Que buena!”, dijo, por lo que en ese momento salió triunfante del desafío para luego convertirse en Miss Universo.