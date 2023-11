VIDEO – “Eres una bruja”: Celeste Viel desclasificó antigua conversación con la ganadora del Miss Universo 2023

20 de Noviembre de 2023

A través de redes sociales, la hija de Felipe Viel hizo un repaso de su participación en el certamen de belleza.

Compartir

La representante de Chile en el Miss Universo 2023, Celeste Viel, se refirió por primera vez a su paso por el destacado concurso de belleza.

Fue a través de sus redes sociales que la joven de 24 años contó cómo fue su experiencia y reveló una inédita conversación que tuvo con la actual ganadora.

La modelo registró en su Instagram su último día en El Salvador, luego de que este sábado Sheynnis Palacios de Nicaragua se coronara como la vencedora de la 72ª edición del certamen.

“Aquí estoy haciendo maletas. Ya mañana es el último día en El Salvador, me vuelvo a casa a Miami. Ha sido una experiencia realmente mágica, no sé ni cómo describir todo lo que viví las últimas dos semanas”, comenzó diciendo la chilena desde el hotel.

La conversación con Sheynnis Palacios

Luego del fin del certamen, la Miss Chile aprovechó de entregar un mensaje a sus seguidores por el apoyo que le dieron en redes sociales.

“Fue increíble, maravilloso, estoy tan agradecida, tan en paz, tan contenta y orgullosa de nuestro país. La verdad es que ustedes me han apoyado tanto desde el principio y eso no tiene precio”, manifestó agradecida Celeste Viel. “Ayer, la verdad es que fue como un sueño, aún no me lo creo”, agregó.

Junto con eso, la hija de Felipe Viel se refirió a dos momentos en particular que marcarán su experiencia en Miss Universo.

“Uno fue después de caminar en el escenario con John Legend, que no me lo podía creer. Me bajé del escenario y vi a mi chaperona que tenía lágrimas en los ojos y ahí yo morí, es que la amo con mi vida”, reveló la joven.

El segundo de ellos fue cuando conoció el nombre de la nueva Miss Universo: “Ganó nuestra reina, Sheynnis, estuve tan contenta por ella”, reconoció.

Para terminar su video Viel confesó que anteriormente le había dicho anteriormente que ella ganaría: “A esa niña la conocí en Miami hace mucho tiempo y desde el día uno le dije vas a ganar y ella me dijo, con la corona puesta: ‘Eres una bruja, tú supiste'”.