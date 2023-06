Viñuela, Argandoña y otros: el motivo por el que Nidyan Fabregat demandará a varios rostros de la TV

2 de Junio de 2023

Los rostros habían señalado que Nidyan Fabregat tenía malos olores, lo que generó la molestia de la ex chica reality.

Compartir

A través de una trasmisión realizada en su redes sociales, Nidyan Fabregat anunció que interpondrá una demanda civil en contra de José Miguel Viñuela, Francisca Merino, Sergio Rojas y Raquel Argandoña.

La instancia judicial que pretende llevar a cabo la modelo se debe a que los animadores habrían insinuado que ella tendría “malos olores“, lo que la afectó al nivel de pasar 10 días hospitalizada.

“Lo encuentro lo más bajo. No entiendo todavía. Yo no comprendo. Yo no molesto a nadie. He estado cuidando mi embarazo, porque tengo un embarazo de alto riesgo. Y, por toda esta noticia, me ingresaron en el hospital“, comenzó diciendo la ex chica reality.

Ante esto apunto contra Merino y Argandoña, señalando que “los comentarios, las burlas, el bullying. No entiendo, estaban dos mujeres ahí y en ningún minuto me defienden y eso lo encuentro horrible”.

“El atacarme de esa forma, dejar mi imagen en el suelo, cuando yo estoy pasando por un proceso muy duro… Es muy difícil entender todo esto. ¿Por qué? Si yo no les he hecho nada”.

Además, indicó sentirse “muy cansada de que me ataquen. Para ellos es muy fácil porque tienen la plataforma y pueden hablar lo que quieran y decir lo que quieran”, insistiendo en no entender por qué difunden “noticias que son falsas”.

“Trato de no pensar en ellos, porque me hace mal, le hace mal a mi bebé… Yo sólo le pido a Dios que no le pase más nada a mi bebé, porque no quiero volver a estar ingresada en el hospital, no quiero volver”agregó.

Instancia judicial de Nidyan Fabregat

Frente a estos hechos Fabregat anunció que “la única forma de hacer esto es a través de la justicia, porque lo que han hecho conmigo es injusto y tiene que pagar, porque yo no puedo más de escuchar los comentarios y ver esas cosas. No lo merezco”.

“Yo espero que esto les quedé bien claro a Viñuela, Pancha Merino, Raquel Argandoña y Sergio Rojas. Yo hablé con mis abogados y no se va a quedar así”, añadió.

Indicando, además, que después de esta situación debió realizarse chequeos médicos y acudir a una terapeuta, lo que le significó tener más gastos.

Finalmente, señaló que “si le pasa algo a mi bebé con esto, van a tener consecuencias muy grandes y muy feas. Me muero si le pasa algo, estoy haciendo todo por ella. Estoy haciendo todo como debe hacerse, eso se lo dejo a la justicia y a Dios”.

Los dichos en contra de Nidyan Fabrega

Todo comenzó cuando José Miguel Viñuela relató a Raquel Argandoña y Francisca Merino, en el programa Tal Cual de TV+, una “anécdota” que tuvo hace años con una persona, aunque no entregó nombres.

“Estaba de invitado a un programa de televisión. Llega una chiquilla estupenda, estupenda, estupenda. Más que estupenda, era como esas gallas sensuales“, alcanzó a decir el animador cuando fue interrumpido por Merino, quien aseguró conocer la persona a la que se refería Viñuela.

“La voy a saludar y siento olor a… como a po…, sentí olor a po…”, agregó Viñuela, mientras que la actriz concordó con su compañero del programa porque “yo he estado con ella”.

“Perdón, con todo el respeto. La fui a saludar y dije uuuuy, y toda esa cosa que yo veía como sensual se me desapareció”, agregó el animador.

Ante esto Merino afirmó que “todo el mundo sabe” y Raquel Argandoña aseguró que “todos los canales sabían“.

Hasta ese momento se mantenía la incertidumbre sobre la persona de la que se había hablado en el espacio de TV+, sin embargo, el nombre lo dio a conocer el periodista Sergio Rojas en Que te lo Digo.

“Voy a ser bien honesto, la Nidyan cuando yo me encontraba con ella en el (club) Diosas, efectivamente, ella parece que come mucho aliño y expelía un olor que era como hindú“, señaló.