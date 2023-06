Nidyan Fabregat y su difícil experiencia para ser madre: “Hace 11 años perdí a un bebé”

5 de Junio de 2023

Pese a su mala experiencia con la maternidad, Nidyan Fabregat ya tiene 6 meses de embarazo.

Nidyan Fabregat decidió continuar con su vida alejada de la televisión desde hace varios años, aunque durante los últimos días ha hecho noticia por la demanda que presentará contra varias figuras de la TV y su reciente embarazo..

Sobre esto último, reveló a LUN que ya tiene 6 meses de embarazo y que para ella la maternidad ha sido “una sorpresa genial, sabes. Lo deseaba con todo mi corazón aunque no creí que podía ser mamá”.

La información a la que se refiere la modelo española, tiene relación con la mala experiencia que tuvo hace más de una década, cuando le entregaron la noticia de que no podía tener hijos.

“Hace 11 años perdí a un bebé y me quedaron secuelas. Con una ex pareja intentamos tener un hijo, pero el médico me dijo que no podía. Imagínate, fue una depresión muy grande”, señaló.

Por este motivo, al enterarse de su embarazo, decidió viajar a Talca para realizarse los controles médicos y no hacer público el avance de su maternidad hasta estar segura que todo saldría bien.

“Por eso no conté nada hasta ahora que ya es muy evidente, pero quería decirles a todos. Será una niña y la llamaré Mía por mi abuela y porque ese es su segundo nombre”, reveló Nidyan Fabregat.

Nidyan Fabregat y su vida en Linares

Debido a una recomendación que le hizo su exmanager, Nidyan Fabregat se radicó en Linares, indicando que sus motivos para migrar de Santiago fue porque “quería tranquilidad y acá todo ha sido muy lindo y difícil a la vez“.

Además, agregó que “yo quería ser mamá y se ha dado aquí. Me gustó la tranquilidad de la ciudad y su gente. La gente me reconocía hasta cuando estaba con mascarilla durante la pandemia”.

A pesar de mantener una vida alejada de la televisión en la Región del Maule, la ex integrante de Pelotón expresó: “Tengo ganas de volver a actuar y bailar, lo que me gusta más”.