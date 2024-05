Las confesiones de Kaminski que marcarán su paso por Podemos Hablar: “Mi hijo no me habla”

3 de Mayo de 2024

El locutor radial contará su versión y entregará detalles sobre el término de su matrimonio en Podemos Hablar.

Quedan pocos días para que se transmita el esperado capítulo de PH, en el que Francisco Kaminski hará inéditas confesiones sobre su quiebre matrimonial con Carla Jara.

Tras la mediática y controversial ruptura de la pareja, la ex chica Mekano reveló su verdad y esta vez será el turno del animador, quien llegará hasta el espacio de conversación para hacer sorprendentes declaraciones.

Pese a que la entrevista aún no se transmite, desde Chilevisión compartieron un adelanto con algunas de las confesiones que realizará Kaminski en Podemos Hablar con Julio César Rodríguez.

Francisco Kaminski confiesa su mayor dolor en PH

En el nuevo avance del estelar de Chilevisión, Kaminski volvió a revivir su polémica separación, revelando cuáles habrían sido las verdaderas razones de la su quiebre con Carla Jara y cómo esto afectó en el vínculo con su hijo.

En primera instancia, se verá que el animador defenderá la versión que ha entregado anteriormente, asegurando que mientras estuvo con ella nunca le fue infiel.

“No le fui infiel de acto a mi señora”, afirmará Francisco Kaminski, añadiendo que uno de los motivos del desgaste de su matrimonio fue porque “dejé pasar el tiempo”.

En esa misma línea, también saldrá en defensa de su actual pareja, Camila Andrade, revelando cómo se encuentra tras las negativas reacciones en redes sociales.

Sin embargo, una de las confesiones más impactantes del locutor radial en PH, será cuando se refiera al triste panorama que vive con su hijo Mariano.

“Lo más doloroso que me ha pasado es que mi hijo no me habla”, manifestará Francisco Kaminski.

Todas las declaraciones del animador serán parte de un próximo capítulo de Podemos Hablar, que se transmitirá este domingo 5 de mayo desde las 22:30 horas.