“No me siento cómodo en uno de hombres”: Reina de Chile explica porqué usa el baño de mujeres

5 de Junio de 2023

“Y créeme, no entraría al baño de mujeres si hubiera un baño sin género o para las personas no binarias, porque me sentiría mucho más cómodo ahí. Porque también cuando entro al baño de mujeres me miran feo“, aseguró Reina de Chile.

Brandon Zúñiga, verdadero nombre del influencer LGBTIQ+ Reina de Chile, salió al paso de los cuestionamientos luego que otro influencer confesara que prefería utilizar el baño de mujeres antes que uno de hombres.

A través de Tik Tok, Reina de Chile lo respaldó indicando que “él entró a un baño de mujeres y parece que hubo mujeres que se atacaron por eso. Yo voy a hablar por mí y por nada más que por mí. Me da pena, porque, ¿cómo la gente puede ser tan poco empática? Yo personalmente no entro al baño de mujeres porque ‘te voy a ir a ver’, ‘quiero sacarme una foto contigo’…“.

“No, es un lugar donde yo me siento más seguro, más protegido que en los baños de los hombres. Me carga hacer este tipo de videos, pero es para que entiendan un poco. En el baño de hombres yo he sufrido acoso, acoso sexual. Me han tocado el bombón, no sé cómo decirlo para que no me censure TikTok”, explicó el influencer.

En esta línea, detalló los acosos sufridos en estos lugares. “Me han mostrado miembros, tocándose. Y, además, sus miradas. No me siento cómodo en un baño de hombres. Entonces por eso entro al baño de mujeres. No entro para sacarme fotos contigo, no te quiero ir a ver nada. Entro para hacer mis necesidades“.

Junto con ello, respondió a las críticas de las mujeres al momento de entrar al baño, apuntando que “igual es heavy, porque muchas veces dicen ‘ya, si este es baño de mujer’. ¿Para ti qué es ser mujer? ¿Necesito tener pechuga y vagina para entrar a ese baño? Yo encuentro que no, pero en fin. Este video nomás es para que tomes conciencia”.