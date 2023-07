VIDEO – El momento en que Britney Spears es golpeada en el último escándalo que enfrenta

7 de Julio de 2023

Victor Wembanyama, flamante número 1 del Draft de la NBA y nueva estrella de los San Antonio Spurs, protagoniza su primera gran polémica a sólo días de su presentación.

Los medios deportivos y del espectáculo en Estados Unidos están detrás de las consecuencias que puede tener el incidente que protagonizó un empleado de la seguridad del basquetbolista de los San Antonio Spurs de la NBA, Victor Wembanyama, luego de golpear en el rostro a Britney Spears.

La artista reconoció que se acercó al francés para saludarlo y felicitarlo por su reciente fichaje, sin embargo, tras tocar su espalda, el guardaespaldas actuó de inmediato a la salida de restaurante Catch de Las Vegas, donde este viernes se espera que el europeo sume sus primeros minutos en la franquicia de Texas en la Summer League.

“Había ruido, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención. Su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a la multitud. Casi me derriba y me quita los anteojos de la cara… Estoy al tanto de la declaración del jugador donde menciona que lo agarré por detrás, pero simplemente le di un golpecito en el hombro. Tampoco creo que esto sea un asunto de risa”, narró la intérprete.

Ver al jugador sonreír fue cruel y desmoralizador porque yo mido 1,63 y él 2,26″, contó Britney Spears.

Las imágenes de la agresión

El medio TMZ, que ha cubierto el escándalo durante la semana, reveló las imágenes donde se aprecia cómo Britney Spears es agredida en el rostro por este funcionario de seguridad. Según testigos, la cantante habría gritado “Esto es América” tras la bofetada.

Por ahora, según la artista, Wembanyama no se ha disculpado con ella en la primera controversia importante que debe enfrentar el talento francés a sólo dos semanas de ser elegido en el primer puesto del Draft de la NBA.

El video completo de esta polémica lo puedes ver aquí. De acuerdo a la investigación de este caso, no habrá demanda contra el atleta, pues la policía determinó que Spears terminó golpeándose ella misma al apartar la mano del guardia.