“No he recibido disculpas”: Britney Spears acusa golpes en incidente con Victor Wembanyama de la NBA

7 de Julio de 2023

La nueva estrella de la mejor liga de básquetbol del mundo enfrenta su primera gran polémica a pocos días de ser elegido por los San Antonio Spurs.

Victor Wembanyama es una de las grandes promesas del básquetbol internacional. El francés de 19 años y 2,26 metros de estatura fue elegido en el último Draft de la NBA como nuevo jugador de los San Antonio Spurs en una de las operaciones más importantes de los últimos años para reclutar a un joven y llevarlo a la mejor liga de básquetbol del mundo.

A dos semanas de oficializarse su firma en el conjunto de Texas, donde será la máxima atracción por sus condiciones poco vistas antes en un atleta de su envergadura, el galo enfrenta su primera gran polémica en el universo NBA. Y su contraparte en este caso es una de las artistas más reconocidas de Estados Unidos: Britney Spears.

En un confuso incidente, la cantante acusa que los guardias de seguridad que acompañan a Wembanyama la golpearon en el rostro cuando ella se acercó a conocer a “Wemby” con intenciones de saludarlo por su reciente fichaje.

El hecho, en la antesala de su estreno en la Summer League, ocurrió en las instalaciones del restaurante Catch de Las Vegas, en un episodio donde tuvieron que intervenir efectivos de la policía según medios estadounidenses.

La versión de Britney Spears

“Reconocí a un atleta en el lobby de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Había ruido, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, contó Britney Spears, quien afirma que recibió una fuerte cachetada.

Su seguridad luego me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a la multitud. Casi me derriba y me quita los anteojos de la cara”, agregó la artista.

“Estoy al tanto de la declaración del jugador donde menciona que lo agarré por detrás, pero simplemente le di un golpecito en el hombro. Tampoco creo que esto sea un asunto de risa. Ver al jugador sonreír fue cruel y desmoralizador porque mido 1,63 y él 2,26″, expresó.

Britney Spears aseguró que “no he recibido disculpas públicas del jugador, su equipo de seguridad o su equipo“, pero que aún así “espero que lo hagan”.

El medio TMZ entrevistó a uno de los testigos, quien no sólo confirma el golpe, sino que asegura que escuchó el golpe en la cara. Según esta persona, Spears gritaba “esto es América, mierda” tras el supuesto impacto del guardia. Por lo pronto, Wembanyama no ha ofrecido disculpas y enfrenta su primera gran controversia como jugador de la NBA.