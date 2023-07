La frase y la peor noticia que les entregó Elton John a sus fanáticos

9 de Julio de 2023

El astro de la música internacional llegó a 330 presentaciones durante las últimas temporadas y confirmó su decisión.

El show de Elton John en el Estadio Tele2 Arena de Estocolmo, Suecia, fue uno de los que más atracción generó en los últimos tiempos en torno al británico y sus fanáticos alrededor del mundo. Después de medio siglo deslumbrando sobre los escenarios, el cantante confirmó lo que era un secreto a voces: su retiro a los 76 años.

Frente a 30 mil personas que repletaron el coloso de la capital escandinava, el cantautor y pianista comenzó su recital interpretando “Bennie and the Jets”, “Philadelphia Freedom” y “I guess that’s why they call it the blues”, reconocidas canciones que lo han llevado a lo más alto en la historia de la música universal.

Esta gira de despedida, que comenzó hace algunos años y se vio interrumpida por la pandemia del COVID-19 y una operación a la cadera a la que fue sometido, Elton John completó 330 presentaciones de despedida.

En su último show, además, “Rocketman” se exhibió un saludo que el líder de Coldplay, Chris Martin, le envió desde Gotemburgo, en el mismo país, en medio de una gira que este grupo realiza.

El adiós de Elton John

“Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos“, fue una de las expresiones que lanzó desde el escenario el cantautor de Middlesex, Inglaterra.

Qué viaje ha sido este tour y ahora nos encontramos al final de la misma. Esta noche es la última noche“, confirmó Elton John.