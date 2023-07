VIDEO – “Les voy a decir una cosa…”: la molestia de Pincoya con los animadores de Gran Hermano

17 de Julio de 2023

Pincoya no dejó pasar la oportunidad de expresarse por cómo los animadores del reality show estaban abordando la situación que vivió con Mónica.

Jennifer Galvarini, conocida popularmente como Pincoya, criticó en vivo a Diana Bolocco y Julio César Rodríguez durante la emisión de Gran Hermano este domingo. Esto, luego que insistieran en preguntar por la discusión que tuvo con Mónica a raíz de sus bromas con Sebastián Ramírez.

En un inicio, la participante oriunda de Chiloé no tuvo problema en comentar la situación, por lo que partió diciendo: “Si me lo permiten, yo hablo. Pero ustedes saben que yo me voy con camión y carro, si po’ (…) No porque yo esté casada, no soy mujer, no me quiero divertir y pasarlo bien”.

“Si creen que es una falta de respeto reírse, yo creo que más falta respeto son los gritos, las discusiones, las patadas de puertas… No que yo me ría y traté de pasar un rato agradable”, expresó.

Pese a que Mónica afirmó que prefería guardar silencio, los animadores aseguraron que sería bueno que ambas conversaran sobre el tema. Fue la insistencia de Diana Bolocco y Julio César Rodríguez al preguntar sobre el tema, lo que terminó provocando la molestia de Pincoya en Gran Hermano.

“Miren, yo les voy a decir una cosa… y que lo escuche el mundo entero, porque pienso que a mi edad está permitido todo: a ustedes dos los encuentro bien cizañeros, porque yo no tengo ninguna mala onda con la mujer”, criticó la Pincoya.

¿Qué paso entre Mónica y la Pincoya?

La polémica entre Pincoya y Mónica se inició cuando la primera bromeaba con Sebastián Ramírez, algo que su compañera de encierro no vio con buenos ojos.

Mónica presenció el momento y rápidamente expresó su molestia por considerarlo un acto soez. “Es falta de respeto para ella misma, porque no tiene la edad de ustedes”, afirmó la mujer.

“Ella tanto que habla de su hijo, a su niñito no le va a gustar que su mamá ande mostrando el poto y a una persona que le ponga merengue. ¿Cómo se va a sentir el esposo?”, sentenció Mónica.

Esta situación desencadenó una larga discusión y una ola de comentarios entre las concursantes, que se pudo ver en la transmisión de este domingo de Gran Hermano.