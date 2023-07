“Pégame”: las dos peleas que marcaron la eliminación en Gran Hermano

24 de Julio de 2023

Las discusiones se dieron en medio de la jornada donde un quinto jugador abandonó el reality.

El episodio de este domingo de Gran Hermano Chile no solo tuvo la eliminación de un nuevo concursante, sino que dejó muchas discusiones de alto impacto. Hablamos de dos encuentros que tuvieron como protagonistas a Sebastián Ramírez y Jorge Aldoney, y otro entre Constanza Capelli y Trinidad Cerda.

Todo comenzó cuando Diana Bolocco y Julio César Rodríguez se comunicaron en vivo con los participantes a quienes hicieron participar de una dinámica que terminó con un tenso ambiente en la casa.

El tenso enfrentamiento entre Jorge y Sebastián

En la actividad, los animadores pidieron a los jugadores que se posicionaran detrás del nominado que querían que deje la casa. El Mister Mundo Chile eligió a Francisco y luego tuvo que entregar sus argumentos, pero estos no le gustaron a Sebastián, quien lo enfrentó.

“Yo no entiendo con qué autoridad te creí tú para enjuiciar a la gente. De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí tú para decir eso?”, comenzó diciendo Tatán.

Además, el participante aseguró que su molestia con Jorge partió porque él había hablado de Coni junto a Bambino en la pieza. A esto agregó: “La gente vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como queraí’ ponerle, no entiendo por qué te cargaí’ con esa autoridad, no me cabe en la cabeza (…) el jurado que califica acá no erí tú, es la gente”.

Para calmar la situación, los animadores anunciaron una pausa a comercial, pero esto provocó un acercamiento entre los participantes que casi terminó con golpes.

El capítulo de hoy se viene bueno

– Mostrarán la discusión casi pelea de jorge y seba

– bambi en el panel, veremos su golpe de realidad#granhermanochv#GranHermanoChile pic.twitter.com/49N9HIjrc6 — yanï GH | Alessia y Fernando al 3331 (@Yani32782543) July 24, 2023

“¿Me vas a pegar?”: la pelea entre Coni y Trinidad

Otro de los enfrentamientos fue el de las dos concursantes que partieron siendo íntimas amigas en el reality: Trinidad y Coni.

La noche del domingo, en la misma dinámica que provocó el enfrentamiento entre Sebastián y Jorge, Trini decidió pararse detrás de Coni para manifestar el deseo de su salida por sobre Alessia, Bambino, Francisco y Jennifer.

Esto fue razón suficiente para encender los ánimos, por lo que la bailarina le dijo: “Cara de raja, con todas las hueas que hací”. Mientras que Trini no dudó en responderle con una provocación: “¿Me vas a pegar? Por qué no me pegai’ para que te vayai’ pa’ afuera”, contestó la tripulante de cabina.

Por su lado, Coni la encaró diciéndole: “cara de raja, insidiosa. Eres una envidiosa, patética, eras mi amiga y yo te defendí ante todos los hueones y ahora me vení a votar a mí. Desleal hueona”.

“Obvio que sí porque quiero que te vayai’, no te quiero ver más la cara”, sentenció Trinidad poniéndole fin a la amistad que tenían.