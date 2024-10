“Hasta pronto, amor mío”: Catalina Pulido confirma el fallecimiento de su hijo Sasha

Actualizado el 30 de Octubre de 2024

"Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento. No tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá, eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente. La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca", agregó.

Catalina Pulido confirmó el fallecimiento de su hijo Sasha von Knorring, quien se encontraba internado en estado grave en la Clínica Dávila.

La actriz y actual participante del reality Palabra de Honor se valió de las redes sociales para dedicarle unas palabras: “Mi príncipe, el de los ojos profundos y honestos. La sonrisa dulce y carcajada estruendosa…. Amante de la música, la conversación inteligente, culta y curiosa. Curioso de la historia, músico autodidacta. Un oído predilecto que nos unía en esa complicidad de momentos en que cantábamos a grito pelado”.

Catalina Pulido destacó a su hijo Sasha y agradeció “por minuto que nos regalaste. Sé libre, vuela alto. Hasta pronto, amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo…. No me cansaré de decírtelo nunca… TE AMO TE AMO TE AMO”.

Sasha von Knorring, de 28 años, estaba en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Dávila y su familia había solicitado en los últimos días dadores de sangre tras presentar una falla multisistémica.