VIDEOS – Así será el debut de Patricia Maldonado en Onlyfans

30 de Octubre de 2024

La opinóloga se sinceró y reveló que no consultó su decisión de crearse una cuenta con su esposo.

Patricia Maldonado sorprendió a todos al anunciar que se unirá a la conocida plataforma para adultos OnlyFans a sus 74 años.

La noticia fue revelada durante en el programa Tal Cual, donde fue entrevistada por Raquel Argandoña, quien no dudó en preguntarle por los rumores.

“Sí, lo tengo decidido. Mira, no tengo ningún cargo público, no estoy siendo juzgada por nada, intervenida, no tengo arresto domiciliario, soy una persona común y corriente”, respondió Maldonado, refiriéndose a Camila Polizzi y Cathy Barriga, quienes están dentro de estas plataformas y están siendo investigadas por la justicia.

Patricia Maldonado se sincera sobre su debut en Onlyfans

Pero eso no fue todo, porque Patricia Maldonado adelantó que además de imágenes, también podría publicar videos: “O sea, puedo hacerlo perfectamente bien. Creo que todavía puedo mostrar ciertas partes, con técnica, obviamente”.

Respecto a la opinión de su marido, la panelista fue enfática en su independencia en la toma de decisiones, asegurando que “no tengo por qué preguntarle. Estoy en una edad en que ya no le pregunto nada de lo que quiero”.

Por otro lado, en el programa Hay que Decirlo! de Canal 13, la periodista Cecilia Gutiérrez mostró un pequeño adelanto de las fotografías que pronto subiría la opinóloga.

De esta manera, Maldonado se sumará a este tipo de plataformas tal como conocidas figuras del espectáculo como Faloon Larraguibel, Luis Mateucci, Cindy Nahuelcoy, Adriana Barrientos y la Pincoya, entre otros.