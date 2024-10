Todo lo que se sabe sobre la violenta encerrona que sufrió Willy Sabor: “Me quería pegar un martillazo en la cabeza”

Actualizado el 31 de Octubre de 2024

Willy Sabor entregó más detalles sobre el robo que sufrió, en donde quedó con lesiones. "Quedé sorprendido con el nivel de violencia", fue parte de lo que dijo.

Willy Sabor sufrió una violenta encerrona durante la madrugada de este jueves 31 de octubre, mientras se encontraba circulando en la Autopista del Sol.

En detalle, el hecho ocurrió cerca de las 02:40 horas en la caletera de la Autopista El Sol con calle Manuel Castillo en la comuna de Peñaflor, cuando el reconocido animador se encontraba regresando a su casa ubicada en Talagante.

Bajo este contexto, Willy Sabor dio a conocer más detalles del robo en conversación con Canal 13. “En la salida de Malloco me llamó mi señora y empezamos a conversar, y viene un camión. Se bajan dos tipos. Pongo marcha atrás y tenía otro camión atrás. Tormenta perfecta”, partió diciendo.

Los detalles de la violenta encerrona que sufrió Willy Sabor

“Yo quedé sorprendido con el nivel de violencia. Está bien, te van a robar el auto, tus cosas, tu billetera, celular, la ropa, y uno espera que roben no más, pero llega un momento tan vulnerable, que lo único que esperas es que te peguen un balazo, te sientes lo peor, lo más bajo, totalmente perdido en un lugar donde puede pasar cualquier cosa”, manifestó.

De acuerdo a su relato, los delincuentes no solo le robaron, sino que también lo golpearon con un martillo.

“Partieron pegándole al auto con un martillo combo, (pensaba) para que le pegaron al auto si tenían que llevárselo po, de repente uno (de los delincuentes) se da la vuelta, abre la puerta y me quería pegar un martillazo en la cabeza. Me empezó a pegar varios combos en el hombro, estoy medicado para que no me duela tanto. Quedé impactado, estoy shockeado, como si viniera saliendo de una operación”, expuso Willy Sabor.

Tras ello, el humorista comentó que aparecieron dos personas que le prestaron ayuda. Aquellos sujetos lo trasladaron hasta Carabineros para poner la denuncia por robo con violencia. Posteriormente, lo llevaron al Hospital de Talagante para constatar lesiones, donde quedó en evidencia una lesión en su hombro.

“Los tipos me dejaron botado, aparecieron dos personas que me dijeron lo vimos todo, te queremos ayudar, me subí a su auto, nos cruzamos con carabineros, me subí a la patrulla, y ahí empezó todo el trámite de hacer la denuncia y constatar lesiones”, relató.

“Pensé que en algún momento que me iban a reconocer, creo que si andaban con armas no me pegaron el balazo porque no sé, en algún momento se rieron con algún chiste mío. Ahí uno está en un momento tan vulnerable que no sabes si vas a perder la vida, yo estaba esperando el remate, pero al final se fueron”, cerró Willy Sabor sobre la encerrona que sufrió esta noche.