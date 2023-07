“Ya no te quiero ver”: ex esposa de Mauricio Israel filtra duro mensaje de comentarista a su hija

24 de Julio de 2023

Junto con ello, Marisol Gálvez mostró otro audio donde el comentarista deportivo la amenaza.

Mauricio Israel está nuevamente en el centro de la controversia, luego que Marisol Gálvez diera a conocer una serie de audios donde da cuenta que la preocupación del comentarista deportivo por su hija no es tal, como señaló en TV+.

Y es que luego que se conociera que Gálvez recurriera a las redes sociales para pedir dinero para pagar el tratamiento de la menor, Israel lanzó una lacrimógena declaración en su programa Sígueme y Te Sigo.

“Yo el día 30 me esfuerzo por cumplir con la pensión de mi hija, más todas las cosas adicionales que uno puede aportar como papá, pero te ves enfrentado a ciertas situaciones injustas… A mí me tiene muy sorprendido la desidia que existe en los tribunales de familia”, sostuvo en aquella oportunidad Mauricio Israel.

Pero Qué te lo Digo se puso en contacto con Marisol Gálvez, quien mostró una serie de audios donde deja ver que la preocupación de su ex pareja con su hija no es real.

“Sabes qué Sara, ya no te quiero ver, la verdad no te quiero ver. O sea, que tú me digas que no confías, que no te sientes segura conmigo, hasta aquí llegamos Sarita. Se acabó”, le señala Israel a su hija.

A esto se suma un nuevo audio, donde Israel le dedica duras palabras a la madre de Sara, a quien amenaza.

“A quién le vienes a faltar el respeto imbécil. Cuando no eres capaz de contestar el teléfono, cobarde y pones a un animal que no da la cara, no da el nombre a insultarme, qué te has creído. Que me saca la madre y yo por decirte estúpida que es lo que eres no más. Ten cuidado Marisol, ten cuidado con quién te estás metiendo y sabes qué más, sigue buscándome, sigue buscando a la Paola, que nos vas a encontrar”, le espetó el comentarista.