Sinead O’Connor, una talentosa rebelde marcada por la inestabilidad emocional

26 de Julio de 2023

La cantante irlandesa, recordada por su éxito "Nothing Compares 2 U" murió este miércoles con solo 56 años.

No fue fácil la vida de la cantante irlandesa Sinead O’Connor, quien desde muy pequeña dio muestras de un gran talento, pero también de una enorme inestabilidad emocional.

Sus padres se separaron cuando ella tenía ocho años. Era la tercera de cinco hermanos y, según contó, su madre era una mujer que abusaba físicamente de sus hijos. Algo que corroboró su hermano mayor, Joseph.

Nacida en Dublín el 8 de diciembre de 1966, Sinead O’Connor se fue a los 13 años a vivir con su padre y su nueva esposa. Pero lejos de lograr estabilidad, en esos años se incrementó su rebeldía.

Cuando tenía 15 años fue ingresada en una escuela-reformatorio, luego de ser detenida por robar en un local comercial.

Sus inicios en la música

Pero también esa fue la época donde otras personas comenzaron a valorar el gran talento que tenía la joven para la música.

A los 18 años formó un grupo musical de corta duración por la muerte de su madre en un accidente de tránsito.

Involucrada en la política desde muy joven, Sinéad O’Connor mostró en un momento su simpatía por el Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés), que buscaba la independencia de Irlanda del Norte a través de las armas. Aunque luego se desdijo.

Con apenas 23 años, la fama le llegó en 1989, cuando lanzó al mercado el tema “Nothing Compares 2 U“, el que llegó a ser número uno en países como Irlanda, Reino Unido y Alemania, entre otros. Fue gracias a esta canción que, al año siguiente, Sinead O’Connor obtuvo tres premios MTV.

Fue por esa época que la cantante adquirió el look del pelo rapado, que la caracterizó hasta el día de hoy.

La visita de Sinead O’Connor a Chile

Una de sus primeras polémicas a nivel internacional fue cuando se negó a aceptar las nominaciones que había recibido para los Grammy. En ese entonces, aseguró que se trataba de un galardón que premiaba el éxito comercial y no el talento de un artista.

“No quiero tomar parte en nada que anime a la gente a creer que el éxito material es importante, especialmente si eso representa que te has de sacrificar personalmente para obtenerlo”, dijo en ese momento.

En octubre de 1990, tras el retorno a la democracia en Chile, la artista nacida en Dublín se unió a figuras como Sting, Tracy Chapman, Peter Gabriel y New Kids on the Block, entre otros, para tomar parte en el concierto de dos días llamado “Desde Chile… un abrazo a la esperanza”.

La foto del Papa

Justo un par de años más tarde, Sinead O’Connor generó la que, sin duda, fue la mayor de las polémicas durante su carrera.

El 3 de octubre se presentó en el programa estadounidense Saturday Night Live. Allí, frente a las cámaras exhibió y rompió una foto del Papa Juan Pablo II, mientras pronunciaba la frase “lucha contra el verdadero enemigo”.

Cinco años después la artista le pidió públicamente disculpas al Pontífice. Pero antes, recibió en múltiples escenarios el rechazo del público por este episodio.

Sin embargo, su conflicto con la Iglesia Católica no quedó ahí, porque a fines de la década de los 90 fue ordenada sacerdotisa por un obispo no reconocido por Roma.

Sinead O’Connor estuvo casada cuatro veces y también fue madre cuatro veces. Uno de sus hijos, Shane, se suicidó en 2021 tras escapar de la institución en la que estaba internado y haber estado desaparecido por varias horas.

A raíz de este hecho, hizo un llamado a la juventud a que consiguieran ayuda en caso de que la necesitaran para que no vivieran lo que pasó con su hijo.

En los últimos años, la vida la cantante irlandesa estuvo marcada por la depresión, su consumo de drogas y su incursión en el islam, donde fue bautizada como Shuhada Sadaqat.

Este miércoles, tras confirmarse la noticia, los fanáticos de todo el mundo despiden a Sinead O’Connor, quien con solo 56 años dejó de existir.