“No les digan dónde está el dinero”: la advertencia de Sinead O’Connor a sus hijos antes de morir

30 de Julio de 2023

Sinead O'Connor falleció el pasado miércoles por causas que, hasta el día de hoy, se desconocen.

Compartir

Sinead O’Connor, cantante irlandesa, falleció el pasado miércoles y en los últimos días se han dado a conocer diversos aspectos de su vida, su carrera musical y últimas declaraciones, entre otros, lo que incluyó también la advertencia que le dejó a sus hijos en caso de que perdiera la vida.

Fue en 2021 cuando conversó con la revista People, donde evidenció una de las principales preocupaciones que tenía en caso de morir. “Cuando los artistas están muertos, son mucho más valiosos que cuando están vivos“, postuló en esa oportunidad.

Un ejemplo que usó para argumentar esta postura, es que “Tupac ha sacado muchos más discos desde que murió que en vida, así que es un poco asqueroso lo que hacen las discográficas“.

Ante esta situación, Sinead O’Connor aseguró que “por eso siempre he dado instrucciones a mis hijos desde que eran muy pequeños: Si su madre cae muerta mañana, antes de llamar al 911, llamen a mi contador y asegúrense de que las discográficas no empiecen a publicar mis discos y no les digan dónde está el dinero“.

La muerte de Sinead O’Connor

La muerte de Sinead O’Connor fue comunicada el pasado miércoles, a la edad de 56 años y por causas que, hasta el día de hoy, se desconocen.

La policía de Londres entregó detalles del deceso de la artista, detallando que fue gracias a un llamado recibido a las 11:18 horas del miércoles 26 llevó a que acudieran al área de Herne Hill, en el sur de Londres, para asistir “a una mujer que no respondía“.

“Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar. Los familiares más cercanos fueron notificados. La muerte no se considera como sospechosa”, agregaron.

El cuerpo de la intérprete del éxito “Nothing Compares 2 U” será sometido a una autopsia para saber la causa de su deceso, pero advirtieron que esto podría demorar “varias semanas“.