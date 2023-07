“Extrañaré a mi amigo para siempre”: el esperado adiós de Lady Gaga a Tony Bennett

31 de Julio de 2023

La cantante estadounidense le escribió un emotivo mensaje a su amigo, luego de diez días de su muerte.

El pasado 21 de julio el mundo se despidió de Anthony Dominick Benedetto, más conocido como Tony Bennett, quien falleció a sus 96 años dejando un gran legado musical y mucha tristeza entre quienes lo admiraban. Los seguidores y cercanos del cantante aprovecharon las redes sociales para dedicarle unas palabras, pero la esperada despedida de Lady Gaga no llegó ese día.

La artista estadounidense y amiga cercana del intérprete recién este lunes dio su emotivo adiós públicamente, luego de 10 días de su muerte.

“Extrañaré a mi amigo para siempre. Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar en el escenario juntos. Tony y yo teníamos este poder mágico. Nos transportamos a otra era, modernizamos la música juntos, y le dimos una nueva vida como un dúo de canto”, comenzó diciendo en una publicación de Instagram.

Una amistad muy especial

“Pero no fue una actuación. Nuestra relación era muy real. Seguro que me enseñó sobre música, sobre la vida del espectáculo, pero también me mostró cómo mantener mi ánimo alto y mi cabeza recta. “Directo”, diría”, explicó Lady Gaga sobre las enseñanzas del fallecido Tony Bennett.

Además, recordó varias etapas de la vida de su amigo, explicando que “era un optimista, creía en el trabajo de calidad y en la vida de calidad. Además, estaba la gratitud… Tony siempre estaba agradecido. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, marchó con Martin Luther King Jr., y cantó jazz con los mejores cantantes y jugadores del mundo”.

“He estado sufriendo la pérdida de Tony durante mucho tiempo. Tuvimos un adiós muy largo y poderoso. Aunque había cinco décadas de diferencia entre nosotros, él era mi amigo. Mi verdadero amigo”, aseguró la intérprete de éxitos como Bad Romance y Poker Face, afirmando que esto no fue un obstáculo en su relación.

Lady Gaga también habló sobre la enfermedad que padecía el cantante de baladas y jazz: “Perder a Tony por el Alzheimer ha sido doloroso, pero también fue realmente hermoso. (…) Supe en el fondo que estaba compartiendo conmigo el momento más vulnerable de su vida que él podría estar dispuesto a cantar conmigo cuando su naturaleza estaba cambiando profundamente”.

Un llamado a reflexionar

Stefani Germanotta, más conocida por su nombre artístico Lady Gaga, aprovechó de cerrar su adiós a Tony Bennett dando un consejo a quienes no saben apreciar a la gente mayor: “Nunca olvidaré esta experiencia. Nunca olvidaré a Tony Bennett. Si pudiera decirle algo al mundo sobre esto, diría que no descartes a tus mayores, no los dejes atrás cuando las cosas cambien. Cuida a tus mayores y te prometo que aprenderás algo especial. Tal vez incluso mágico. Y presta atención al silencio: algunos de mis compañeros musicales y los intercambios más significativos de mi pareja musical fueron sin ninguna melodía. Te quiero Tony. Con amor, Lady”.