Lizzo es acusada por tres bailarinas de acoso sexual, agresiones y discriminación

1 de Agosto de 2023

En esta línea, las bailarinas acusaron discriminación por ser vírgenes, ser objeto de burlas por sus creencias religiosas y de haber sido retenidas contra su voluntad.

La conocida cantante Lizzo enfrenta una demanda en un tribunal de Los Angeles por los delitos de acoso sexual, agresiones y discriminación.

La acción judicial fue presentada por tres ex bailarinas de la artista, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, quienes dieron cuenta de un “ambiente laboral hostil”.

Las denunciantes señalaron que Lizzo las hacía avergonzarse de su cuerpo, además de obligarlas a realizar una nueva audición para conservar sus puestos, luego que las acusara de consumo de alcohol en horario laboral.

Junto con ello, apuntaron que las obligaron a observar una serie de shows sexuales en la gira The Special Tour, que se desarrolló entre 2022 y 2023.

Dos de las denunciantes también parte de Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, el especial con el cual obtuvo el Emmy en 2022.

“A raíz de estos ataques las demandantes sufrieron un severo estrés emocional, ansiedad, dolor y sufrimiento, daños físicos, enfermedades mentales, gastos médicos presentes y futuros, además de gastos en abogados y otros daños que serán determinados en un juicio”, consignó la demanda contra Lizzo.