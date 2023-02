Beyoncé hizo historia y Harry Styles fue la sorpresa: los ganadores de los Grammy 2023

6 de Febrero de 2023

Los Grammy 2023 estuvieron marcados por las sorpresas, un hito histórico y la presencia de la música latina.

Los Premios Grammy 2023 se llevaron a cabo la noche de este domingo en el Crypto.com Arena, en la ciudad de Los Ángeles, California, para premiar los mejor de la música del último año.

Uno de los grandes ganadores de la jornada fue el británico Harry Styles, quien se llevó el premio a Álbum Pop Vocal y uno de los más importantes de la noche: Álbum del Año por su Harry’s House.

Pero más allá de eso, Beyoncé hizo historia en los Grammy 2023, luego de convertirse en la artista más premiada en esta ceremonia, alcanzando un total de 32 galardones. Solo durante la noche del domingo se adjudicó cuatro: Grabación Dance/Electrónica, Canción R&B, Mejor Álbum Dance/Electrónica y Mejor Grabación Remixada.

Otra de las sorpresas de la noche en los Grammy 2023 fue en la categoría Canción del Año, donde estaban nominados artistas como Taylor Swift, Harry Styles, Lizzo, Beyoncé, Adele, entre otros. Finalmente, el gramófono dorado cayó en manos de Bonnie Raitt con “Just Like That“.

Una de las que se esperaba fuera la figura de la noche fue Adele, quien se llevó solo un premio en la categoría Actuación de Artista Pop Solista por su canción “Easy on Me“.

La música latina no estuvo ausente de los Grammy 2023, puesto que Bad Bunny no solo se llevó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, sino que también fue el encargado de abrir la ceremonia con un medley de canciones como “El Apagón” y “Después de la Playa“.

Ganadores de los Grammy 2023

Álbum del Año

Harry Styles – Harry’s House.

Canción del Año

Bonnie Raitt – “Just Like That”.

Grabación del Año

Lizzo – “About Damn Time”.

Artista Revelación

Samara Joy.

Grabación Dance/Electrónica

Beyoncé – “Break My Soul”.

Canción R&B

Beyoncé – “CUFF IT”.

Álbum Dance/Electrónica

Beyoncé – Renaissance

Actuación de Artista Pop Solista

Adele – “Easy On Me”.

Actuación de Dúo/Grupo Pop

Sam Smith y Kim Petras – “Unholy”

Álbum Pop Vocal

Harry Styles – Harry’s House.

Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti.

Mejor Álbum de Rap

Kendrick Lamar – Mr. Morale & The Big Steppers.