VIDEO – Generación 98: la parada de carros de Gonzalo a Valentina

1 de Agosto de 2023

El ingeniero encaró a la mujer, luego de que le enviara a su esposa una foto donde aparecía durmiendo con Martita.

Compartir

En el capítulo de este lunes de Generación 98 vimos cómo Javiera (Paloma Moreno) enfrentó a Martita (Daniela Ramírez) y a Gonzalo (Nicolás Oyarzún) por la foto que le envió Valentina (María Gracia Omegna) donde aparecen durmiendo.

El ingeniero y la enfermera sorprendidos aseguraron que no pasó nada pasó entre ellos, oportunidad en que esta última quiso dejar en claro que jamás estaría con un hombre que ya está casado.

Tras el tenso momento que vivieron los tres, Gonzalo decidió ir donde Valentina para preguntarle las razones que tuvo para tomar la fotografía.

“¿Prudente mandar una foto fuera de contexto? Estábamos todos achoclonados en la moto”, comenzó diciéndole el ingeniero.

“No corresponde y tú lo sabes”, le respondió la mejor amiga de su pareja. “¿Por qué eres así?”, replicó Gonzalo sin siquiera escuchar sus palabras.

“Por ser buena amiga. ¡Oh Dios mío he pecado he pecado! No es para darle tanto, fue sin mala intención”, explicó sarcásticamente la mujer.

“No te creo ni lo que rezas”

En el capítulo de Generación 98, y tras escuchar su justificación, Gonzalo enfrentó a Valentina diciéndole: “No te creo ni lo que rezas“.

“¿Por qué tengo que estar yo entremedio, si lo único que hice fue ser honesta y ayudar a mi amiga”, se defendió la amiga de Javiera.

“Las perdiste todas conmigo”, le dijo para terminar la discusión el personaje interpretado por Oyarzún, a lo que ella le respondió entre gritos: “Es tu conciencia, por eso te pones tan nervioso, tú te vas con la Martita, te pierdes y yo soy la culpable, eres desubicado, no se le habla así a una mujer”.