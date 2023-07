VIDEO – Avance de Generación 98: Martita tomará drástica decisión con la ayuda de Robin

29 de Julio de 2023

Tras lo ocurrido en Punta Virgen tras la llegada de Javiera, la enfermera no dudará en tomar cartas en el asunto sobre lo que ocurre con su ex compañero.

Mega liberó un nuevo avance de lo que veremos en los próximos capítulos de Generación 98, los que estarán marcados por la drástica decisión que tomará Martita (Daniela Ramírez) respecto a Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

Recordemos que en los últimos episodios, los ex compañeros tuvieron un acercamiento durante el viaje a Punta Virgen, donde el ingeniero comercial reconoció que le estaban pasando cosas con la enfermera.

Sin embargo, contra todo pronóstico, Javiera (Paloma Moreno) llegó hasta la zona, luego de que Valentina (María Gracia Omegna) le enviara una imagen donde su esposo aparecía durmiendo con la “Sintética”.

Esto llevó a que Martita comenzara a sentir culpa por cómo estaba avanzando su relación con Gonzalo, por lo que, según el nuevo avance de Generación 98, decidirá olvidarlo porque “está ocupado” y, por lo mismo, “no se puede”.

“A rey muerto…”

En las imágenes de Generación 98, Martita está junto a Robin (Gabriel Urzúa) y le asegura que “el que me gusta está ocupado y no se debe, no se puede. Me voy a olvidar del Gonzalo“.

Por lo mismo, su mejor amigo le dice que “a rey muerto, rey puesto” y que, por lo mismo, “tienes que conocer a un hombre”, algo a lo que se comprometió a “ayudar a conseguirlo”.