Michael Roldán descarta favoritismo de la producción de Gran Hermano hacia Lucas

11 de Agosto de 2023

"Lucas no es el favorito de la producción, ni nadie nos ha pedido defender a Lucas. De hecho, ¿quién en el panel lo defiende? Arturo, pero el resto nadie”, sentenció.

Lucas Crespo es uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano, ya que sus constantes renuncias al programa, sus arrebatos de violencia y su agresión física hacia Bigote han quedado sin sanción.

El último episodio fue su bullada “renuncia indeclinable” al reality aduciendo problemas físicos, la que ratificó en dos ocasiones en menos de 24 horas y le permitió salir de la casa y estar en contacto con el exterior.

Sin embargo, tras volver al encierro echó pie atrás a su deseo de querer volver a su hogar, y a pesar de que esto contravenía las propias reglas de Gran Hermano, se le permitió quedarse.

Esto hizo que los televidentes acusaran “favoritismo” de la producción hacia Lucas, ya que además ha sido beneficiado con pruebas mucho más fáciles que el resto para obtener una cena especial.

Michael Roldán fue consultado sobre la situación de Lucas por parte de Publimetro, poniendo énfasis en la agresión a Bigote, apuntando que “lo conversamos con la Fran (García-Huidobro), pero en ese momento se me olvidó por completo (…) cuando estábamos hablando (con Bambino) nos centramos en la agresión verbal, ya que en este país nos preocupamos cuando hay un golpe; pero la violencia verbal no la tomamos en cuenta y en un programa de televisión para mi es súper importante”.

“Mucha gente me decía ‘pero si el perrito no escucha’. Pero no es por el perrito solamente, es por la gente que está viendo, por los niños y adolescentes, que están siguiendo el ejemplo. Por eso, nosotros nos concentramos en la agresión verbal”, aseguró.

Junto con ello, Roldán recalcó que “derribo altiro el mito de que nos hayan prohibido hablar de Lucas. No he recibido ninguna prohibición de la producción de criticar a Lucas o a ningún personaje”.

