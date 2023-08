Todo este llanto por nada: Lucas da pie atrás a su renuncia y se mantiene en Gran Hermano

4 de Agosto de 2023

Finalmente la teleserie de la continuidad de Lucas Crespo en Gran Hermano llegó a su fin, ya que a pesar de confirmar su renuncia, el tiktoker decidió permanecer en el reality.

Y es que en el capítulo de este jueves, donde Crespo debía despedirse de todos los participantes, quienes incluso se formaron en el patio para decirle adiós, tuvo un giro.

Esto, ya que Lucas Crespo informó que dio pie atrás y se mantendrá en Gran Hermano, indicando que “quiero agradecer al programa por la oportunidad de estar acá, el programa me ha dado mucho, si hubiera sabido lo que supe hoy día no renunciaba”.

“Me quiero quedar, porque lo paso bacán, siento que tengo un propósito que antes no tenía, esto es una oportunidad de puta madre, lo que hay que proyectar acá solo son buenas vibras y motivación”, señaló Crespo.

Lucas recalcó que “ya le dije a todos los compañeros que me quedaba, para no seguir con el show, me quiero quedar porque amo este programa. Me siento en casa, soy muy feliz acá y si es solo un dolor y no es nada grave, me da lo mismo”.

“No voy a venir más a renunciar, si me echan que me eche el público”, cerró.

De esta manera, y contraviniendo las reglas de Gran Hermano, Lucas seguirá en la casa-estudio, a pesar de que su renuncia había sido declarada irrevocable por la propia producción.