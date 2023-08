“Hasta acá llego”: las razones de Lucas Crespo para renunciar a Gran Hermano

2 de Agosto de 2023

"Estoy para la cagada, despierto con dolores, me reactivé una hernia que tenía hace tiempo, estoy todo el día en el dolor, lo paso mal", confesó Lucas.

Este miércoles Lucas Crespo ratificó su renuncia indeclinable a Gran Hermano, aduciendo problemas físicos.

El tiktokero le señaló a Gran Hermano en el confesionario “me quiero ir de forma definitiva”.

Ante esto, Crespo fue tajante: “Hasta acá llego porque me duele muchísimo, no cambio de opinión”.

“Quería enfocar esta oportunidad y dedicarme a lo que más me gusta, he sacrificado toda mi vida para vivir del deporte. (Pero) me lesioné. Entré con indicios de una hernia que traté a su medida, pero al perder masa muscular, tener poco sueño y estrés, me hice cagar la espalda baja”, detalló.

Lucas aseguró que “me despierto y lo único en lo que pienso es en que me duele. Me altera todo. Estoy irritable. Estoy mal“.