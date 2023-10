VIDEOS – El colapso de Alessia por el repechaje en Gran Hermano

11 de Octubre de 2023

La participante incluso llegó a las lágrimas por el reingreso al encierro de Bambino, Rai y Lucas.

Gran Hermano Chile sorprendió a todos los participantes de la casa con el reingreso de varios ex jugadores para transmitir el proceso de repechaje en vivo y en directo. Una de las más afectadas con esta dinámica fue Alessia Traverso, quien se reencontró con Fernando Altamirano -más conocido como Bambino- y Raimundo Cerda.

Todo comenzó cuando los integrantes de la casa-estudio tuvieron que votar para permitir el reingreso de un competidor, provocando un inesperado empate entre Lucas Crespo y Rai. Esto puso a la jugadora en aprietos, ya que ella votó por ambos en una primera instancia.

Pese al coqueteo que tuvo con el reciente eliminado, Alessia se inclinó por su amigo Lucas, quien según ella no tenía probabilidades de entrar por el público. Esto hizo que Sebastián Ramírez incluso la tildara de “poco consecuente”, algo que la dejó visiblemente afectada.

El colapso de Alessia por los reingresos

La noche de este martes, los ex participantes volvieron a la casa ubicada en Buenos Aires, algo que provocó la notoria incomodidad de Alessia. Esto, gracias a la presencia de Bambino con quien tuvo una fugaz relación en el encierro, mientras que Rai sólo le dio un saludo cordial.

Según reveló la ex participante de The Voice, sintió que Raimundo Cerda tomó distancia porque no entendió su voto. Agregó luego que se sentía un poco ansiosa, incluso mostrándose dudosa por la decisión que tomó.

“Sí, funcionó la estrategia. Yo sabía que tú no entrabas por público (Lucas Crespo). Si no es tanto, siento que pude haber lastimado a gente que quiero, también por lo de Bambino. Tengo mucha ansiedad, creo que la he cagado mucho”, explicó Alessia entre lágrimas.

Por su parte, Rai le comentó a sus amigos de encierro cómo se sintió tras el decisivo voto de la participante. “Fue loco, fue su decisión y no sé si va a querer conversar conmigo, no sé qué va a decirme, no sé que tenga para decirme tampoco. Pero quedé loco, no te voy a mentir porque estaba en sus manos. Puta fue una hue… muy impactante”, manifestó el jugador tras ser seleccionado en el repechaje.