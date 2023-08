VIDEOS – Atento, Lucas: ¿Por qué el reality show se llama Gran Hermano?

16 de Agosto de 2023

En los últimos días, el participante del reality show entregó una errada visión de lo que trata la competencia.

Durante los últimos días, en la casa de Gran Hermano se han vivido intensas situaciones que han repercutido en la convivencia de los participantes, como lo ocurrido entre Lucas Crespo y Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya.

En medio de esa situación, el influencer aseguró que la mujer oriunda de Chiloé no le estaba haciendo justicia al nombre del programa, lo que desató todo un debate respecto al origen del programa de televisión nacido en Países Bajos.

Una postura que volvió a repetir la noche de este martes, cuando se conoció que utilizó la fulminante en contra de su nueva rival en el encierro.

La fulminante contra Pincoya

Para contextualizar, esta semana se activó la nominación fulminante, que envía directo a un jugador a placa de eliminación, sin posibilidad de ser salvado, y Lucas fue el primero en utilizarla.

Tras encarar a La Pincoya durante la noche de eliminación, el influencer fue al confesionario para estrenar esta herramienta en contra de la participante favorita del público.

“Voto la fulminante por la Pincoya, yo quiero que se vaya cagando hace rato”, dijo el estudiante de psicología que acumula más de tres mil denuncias en el CNTV por su discusión con la participante de 48 años.

“Esto se llama Gran Hermano, deberíamos estar los que velan por la convivencia y no velar por darle un show a la gente de afuera. El propósito del programa es quién es el mejor hermano, y ella, hermano, es como el cul…“, agregó el jugador exponiendo su teoría sobre la finalidad del reality.

Llaman la atención a los participantes por actos de violencia

En los últimos episodios se han podido ver fuerte escenas cargadas de insultos y amenazas, pero el encuentro entre Jennifer y Lucas fue la gota que rebalsó el vaso. Por esta razón, Gran Hermano alzó la voz y advirtió a los concursantes sobre este tipo de episodios dentro de la casa.

“Los he reunido porque estoy observando situaciones que me llenan de preocupación”, explicó la voz en off tras reunir a todos los participantes en el living.

“Yo no voy a involucrarme en los conflictos originados por la convivencia o por el juego, pero siempre les advertí acerca de los límites permitidos en mi casa”, comenzó diciendo.

El anfitrión de la casa estudio, aseguró que “de ninguna manera voy a tolerar que se traten con términos agresivos, con insultos, con palabras hirientes y totalmente alejadas del respeto, del buen gusto y de la empatía por el prójimo”.

A esto agregó, que habrán sanciones para los jugadores que insistan en caer en este tipo de conductas.

El origen de Gran Hermano

Tras la intervención de Lucas, es bueno explicar que el nombre del reality show, Gran Hermano, proviene de uno de los mayores clásicos de la literatura del siglo XX.

El origen está inspirado en la clásica novela 1984, de George Orwell, donde el personaje de Gran Hermano es el líder “que todo lo ve y todo lo sabe”, por lo mismo en el programa de televisión solo escuchamos su voz y no una figura física.

En resumidas cuentas, en el texto se muestra que las personas están en constante vigilancia, en un distópico lugar llamado Oceanía. Por esta razón, se menciona a este líder omnipresente que nunca se muestra pero todo lo ve.

En este caso, la analogía es clara. Los televidentes cumplen el rol de Gran Hermano, ya que juzgan el actuar de los participantes, deben eliminar e incluso tienen la posibilidad de ver sus acciones 24/7 a través de Pluto TV.