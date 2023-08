Xuxa y las críticas a su programa: “Dejé muchos traumas en los niños”

17 de Agosto de 2023

La artista brasileña, en una íntima entrevista, lamentó los estándares que su programa infantil impuso en la época en su país.

La artista brasileña Maria da Graça Xuxa Meneghel, más conocida como Xuxa, sin duda fue un ícono internacional de la televisión en la década de los ochenta y noventa. Esto, ya que era el rostro de programas infantiles que llegaban a gran parte de Latinoamérica donde los niños bailaban, cantaban y jugaban con ella.

La cantante de 60 años, en una entrevista con The New York Times, repasó su carrera y se muestra muy crítica a lo que significó su imagen en Brasil.

La imagen de Xuxa y el impacto en la sociedad brasileña

“Yo venía a ser la muñeca, la niñera, la amiga de estos niños”, dijo la cantante brasileña. “Una Barbie de aquella época. Ella venía con un autito rosa. Yo venía con una nave espacial rosa”.

En dicha entrevista, Xuxa asumió cierta responsabilidad por los problemas del programa y lamentó lo que simbolizó en esa época. Esto, ya que estaba Brasil es un país donde abundan más los rizos naturales, los cuerpos curvilíneos y los tonos de piel más oscuros.

“Al igual que Barbie, se convirtió en una ídola para sus admiradores, quienes crecieron queriendo ser como Xuxa y su elenco totalmente blanco de bailarinas adolescentes, las Paquitas”, menciona la entrevista del medio estadounidense.

“Pero ahora Brasil está en medio de una especie de ajuste de cuentas a raíz de una nueva serie documental que se ha convertido en una sensación nacional y ha vuelto a plantear cuestionamientos sobre la diversidad, los estándares de belleza y la sexualización en su programa“, agrega.

“Y ahí llegué yo: blanca, rubia, alta, piernas largas. Creo, por lo tanto, que tal vez por eso tuve mucho éxito”, aseguró la animadora y cantante, a quien se le criticó además por haber posado para Playboy, y que tras el éxito de su show llegó a vender 26 millones de discos en Brasil.

“Infligió heridas profundas a muchas mujeres en Brasil”, dijo la escritora especialista en cultura brasileña Luiza Brasil sobre la figura de Xuxa.

“Dios, qué trauma les puse en la cabeza de algunos niños. No fui yo quien lo decidió. Pero lo avalé. Le puse mi firma”, se responsabilizó la cantante.

Crítica al programa

La propia Xuxa reconoció las presiones que sufría por parte de los directivos de su programa para mantener su físico, ya que le pedían que perdiera peso, la obligaron a someterse a diversas cirugías plásticas y le prohibieron cortarse el pelo.

“Me veían como un trozo de carne”, explicó la cantante.

“En los años 80, no podías encontrar una telenovela en la que la empleada no fuera negra (…) No es culpa del show de Xuxa. Es culpa de todo lo que nos transmitían como normal”, agregó.

A modo de cierre y reflexión, Xuxa aseguró que “solo aprendemos a hacer las cosas bien cuando vemos que estamos en el camino equivocado (…) Así que creo que tuve que pasar por todo esto para llegar aquí”.