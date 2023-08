VIDEOS – La confesión de Martita y su pelea con Robin marcan avance de Generación 98

21 de Agosto de 2023

La enfermera está entre la espada y la pared, lo que provoca que se vea envuelta en situaciones que marcarán su futuro.

En el nuevo adelanto de Generación 98, se pueden ver imágenes de algunos de los conflictos que vivirán los personajes en los próximos capítulos. Entre ellos, los que más llaman la atención tienen como protagonista a Martita Salazar (Daniela Ramírez), luego que su secreto saliera a la luz.

El avance revela que la enfermera tendrá una fuerte discusión con Robin (Gabriel Urzúa) y que además tomará la decisión de contar la verdad a Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

El quiebre entre Martita y Robin

En la escena de Genración 98 se ve que Robin se confiesa con su amiga Martita, contándole que fue descubierto luego que Gonzalo le tendiera una trampa. Esto descolocó al personaje de Daniela Ramírez, pese a que ella había tomado la decisión de contarle toda la verdad a su amor platónico.

“¡Es ridículo seguir con esta historia, si es obvio!”, le dijo el mejor amigo de Martita quien fue parte de la mentira.

“Me decepcionaste, Robin”, le respondió ella, causando el enojo del enfermero. “¿En serio?, ¿después de todo lo que he hecho por ti?”, argumentó él.

Al final del avance de Generación 98, se ve que su amigo toma su chaqueta y se va molesto del departamento, mientras que Martita se queda llorando sola.

Generación 98: Martita le cuenta todo a Gonzalo

Durante los próximos días también veremos cómo Gonzalo enfrenta a Martita por haber mentido acerca de su relación con Samuel.

“¿Por qué me mentiste?, ¿por qué me dijiste que el Sami era tu pololo?”, le preguntó su ex compañero.

“¡Perdóname! Te mentí, no tengo excusa. Lo hice para esconder lo que sentía por ti, Gonzalo”, respondió la enfermera quien está a punto de decirle toda la verdad.