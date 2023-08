VIDEO – Generación 98: las reacciones que dejó la hilarante escena entre Robin y Gonzalo

18 de Agosto de 2023

El mejor amigo de Martita no pudo seguir ocultando el secreto ante un plan que maquinó el ingeniero y que terminó destapando la verdad.

Durante el capítulo de este jueves de Generación 98, Gonzalo (Nicolás Oyarzún) enfrentó a Robin (Gabriel Urzúa) para confirmar sus sospechas y terminó enterándose de toda la mentira que articularon junto a Martita (Daniela Ramírez).

Todo ocurrió cuando el ingeniero abordó al enfermero, quien venía saliendo del baño, y le reveló que él había creado el perfil en Grindr con el que estaba conversando.

“¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo we..?”, le dijo Gonzalo a Robin, sorprendiéndolo con su nombre completo.

“Yo no sé qué relación tienes con la Martita, ni cuáles son tus intenciones con ella, pero me cansé de que me mientan, y quiero que uno de los dos me diga la verdad y tú saliste con el premiado. A vo’ te gustan los hombres”, le dice, descubriendo su secreto.

Robin intenta mentir hasta el final hasta que el marido de Javiera (Paloma Moreno) le advierte que va a contarle a todos: “Soy gay, soy gay, soy gay y a mucha honra. 100% orgullo y que tanta we..”, dijo, descolocando al ingeniero.

Robin se confiesa

Tras la impactante revelación en Generación 98, Gonzalo le pregunta a Robin si Martita sabe sobre su orientación sexual: “Me conoció bailando Poker Face en una disco cola, no sé si eso responde tu pregunta“.

Finalmente, el enfermero le explica a Gonzalo por qué mintió: “Eres tan pavo leso, todo lo que te voy a contar, te lo voy a contar con lujo de detalles, pero me tienes que prometer que no te vas a enojar con la Martita. Todo esto ella lo inventó por ti“.

Las reacciones de los seguidores de Generación 98

Los seguiidores de Generación 98 se sorprendieron al igual que Gonzalo y llenaron las redes sociales comentando la inesperada escena junto a Robin.

Uno de los puntos que destacaron fue la actuación de Gabriel Urzúa, la que sacó aplausos entre la audiencia, ratificando que el mejor amigo de Martita es uno de los personajes favoritos de la ficción.

