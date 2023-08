VIDEO – Nuevo desprecio de Mónica a Pincoya en Gran Hermano: botó a la basura la comida que le cocinó

23 de Agosto de 2023

Mónica apenas probó el almuerzo y botó su plato a la basura, para luego señalar en su pieza que estaban "asquerosos" y "malos".

Para nadie es un misterio que Mónica Ramos es una de las grandes némesis de Jennifer Galvarini, Pincoya, al interior de Gran Hermano, ya que constantemente ha señalado que no le gusta su comportamiento.

Así, no es de sorprender que Mónica haya llegado a mentir para incriminar a Pincoya, como cuando le señaló a Rubén que la oriunda de Chiloé le indicara que no quería que comiera con ella, lo que nunca pasó.

cada día más hueviada la Mónica. Se pasó esta señora ella superó mis expectativas respecto a lo que yo ya pensaba de ella Que fuerte ver la actitud que tiene.. cómo una persona puede mentir de esa forma..es una vieja mentirosa

Pero a esto se suman otros hechos, como cuando rechazó el almuerzo dispuesto en la mesa porque lo cocinó “Brujoya”, como la calificó.

Mónica: ay echa esa cuestión para allá (comida de la Pincoya) me da cosa, iugg

Hans: de quién es??

Mónica: de la brujoya



NO LA SOPORTOOOOOO

El último hecho ocurrió este miércoles, cuando al saber que Pincoya cocinaría los porotos planificados para la comida, y no Rubén, expresó que “ya no me gustó”.

Mónica: Los porotos los van a hacer la Pincoya con el Rai? Ya no me gustó.



Mónica: Los porotos los van a hacer la Pincoya con el Rai? Ya no me gustó.

BUENO SE CAGÁ DE HAMBRE ENTONCES SEÑORA, DEMÓNICA AL 666.

Tras esto, Mónica apenas probó el almuerzo y botó su plato a la basura, para luego señalar en su pieza que estaban “asquerosos” y “malos”. Esto, a pesar que Pincoya le calentó agua y le dejó todo servido para que tomara té, dejando de lado la nula relación entre ambas.

Háblame de nobleza: hasta el agua caliente con la taza le pone la Pincoya a la señora Mónica para que se tome un tecito después de comerse los porotos. #GranHermanoCHV #TheLulosShow



¿Los demás? Raja durmiendo en la pieza. pic.twitter.com/x8XBPjzH2h — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 23, 2023

Tiro los porotos a la basuraaaa, VIEJA MAL AGRADECIDAAAA