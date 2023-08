VIDEO – Todo por unas almohadas: la insólita rabieta de Mónica contra Pincoya en Gran Hermano

22 de Agosto de 2023

La mujer de 77 años insistió en culpar a su compañera de querer aislarla por instalar una torre de almohadas, algo en lo que ni siquiera participó.

Una insólita discusión entre Mónica Ramos y Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, marcó la emisión de Gran Hermano de este lunes.

Todo comenzó cuando la mujer de 77 años despertó en medio de la noche y se dio cuenta que en dos camas de la habitación habían torres de almohadas que hicieron Raimundo Cerda, Constanza Capelli y Francisca Maira con el fin de no molestarla por sus risas durante la noche.

Esto provocó que se sintiera “aislada” por sus compañeros, por lo que rápidamente fue al otro dormitorio a mostrarle al resto de los participantes lo que había ocurrido. “Para que después no digan que son mentiras mías. Miren chiquillos, a mí no me va a tocar, porque estoy protegida por Jehová”, dijo.

En ese minuto, Raimundo se levantó de su cama para tratar de explicarle a Mónica que todo se trató de un juego y no había nada en su contra, pero ella insistió en culpar a Pincoya, lo que provocó una discusión de proporciones en Gran Hermano.

“Corte su show conmigo”

Al verse involucrada en la situación, de la que no participó, la mujer oriunda de Chiloé rápidamente reaccionó: “Señora Mónica, corte su show conmigo. Le voy a decir una cosa, vaya a cortar su show. Usted me está echando la culpa de que yo estaba conversando, y estaba conversando con las chicas”, explicó.

“Estabas en el espejo, como siempre, conversando en la noche a la hora que sea, con las cámaras. Yo no estoy loca, estaba hablando con él (Raimundo), no te metas”, se excusó la mujer más longeva del encierro.

Pero Pincoya vio que Mónica no entendía e insistió: “Qué tiene que ver que hable con las cámaras, nadie le está diciendo que usted está loca. Yo no le estoy haciendo machitún. Yo no coloqué las almohadas”.

“No te metas, a mí no me vengas… Quédate callada de una vez por todas. Le voy a dar explicaciones a Rai, pero no a ti. Le estoy pidiendo explicación a él y se mete ella. En ningún momento estaban jugando”, alzó la voz la mujer de 77 años, visiblemente alterada, lo que provocó que el resto de los participantes se involucraran en la discusión en su defensa.