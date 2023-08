Lucas Crespo y proceso judicial por lesiones graves: “Es bastante injusto lo que está ocurriendo”

24 de Agosto de 2023

Al respecto, el tiktoker declaró que "prefiero no hablar de eso, por si la cago, pero pensé que estaba todo solucionado antes de entrar".

Compartir

Lucas Crespo, el último eliminado de Gran Hermano, sacó la voz para referirse al proceso judicial que enfrenta por lesiones graves, donde este próximo 30 de agosto tendrá una audiencia de suspensión condicional del procedimiento.

Al respecto, el tiktoker declaró a Página 7 que “prefiero no hablar de eso, por si la cago, pero pensé que estaba todo solucionado antes de entrar. Después me enteré de que no fue así”.

No obstante, Lucas agregó que “creo que es bastante injusto lo que está ocurriendo, pero bueno, así es la ley. Hay que dar cara y se va a solucionar en breve”.

Consultado sobre su paso por Gran Hermano, Crespo argumentó que “no he querido verlo mucho ni estar muy pendiente. Un balance de mi participación… siempre con harta autocrítica por los errores y las cosas que dije y demostré, pero también con un poco de humor y entendiendo que era un juego. Reírse de uno mismo es lo más sano, no tomarlo tan en serio, y pedir las disculpas cuando hay que pedirlas”.

Respecto a un eventual retorno al reality en el repechaje, Lucas aseguró que entraría con otra actitud y ya no destrozaría mobiliario ni atacaría verbalmente a otros participantes.

“Yo sí volvería (al reality), pero mi error fue dejar de velar por la convivencia y perder la noción de que era un juego. Empezar a tomármelo más a pecho y hacer esta estrategia, eso fue un error. Ahora iría a cagarme de la risa, tratando de que todos se lleven bien con todos”, precisó.