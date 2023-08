Gran Hermano: pololo de Skarleth recurre a la PDI para descartar infidelidad

29 de Agosto de 2023

"Yo tomé medidas legales, fui a la PDI hice la denuncia por suplantación de identidad (…) así que hice las denuncias pertinentes en la PDI”, precisó.

Compartir

Facundo Alonso, pareja de Skarleth de Gran Hermano y conocido en redes sociales como Dimelofacu, volvió a referirse a los rumores de una supuesta infidelidad hacia la joven mientras estaba en el reality.

Ante esto, Alonso estuvo invitado en Ni Tan Basados, programa online de CHV, donde se refirió a estas acusaciones.

“Es un hilo de Twitter que se hizo viral en Tiktok y esta chica dice ‘oye voy a resguardar la identidad a mi amiga pero yo le podría cag… la relación a Facu con la Skarleth’ así parte el hilo”, indicó la pareja de Skarleth.

En esta línea, dejó en claro que no era el protagonista de los mensajes, apuntando que no suele escribir con mayúsculas, como se viralizó.

“A mí me parece grave porque esta persona se hace pasar por mi en un chat que no soy yo y después hace unos videos así demostrando como que no…Desaparecieron las mayúsculas si en el video. Primero en los pantallazos estaban las mayúsculas y después cachó que se equivocó y dijo no, ahora en el video es sin mayúsculas”, argumentó.

Ante esto, el pololo de Skarleth recalcó que frente a estos hechos, “tomé medidas porque esto afecta a mi dignidad, a mi pareja, a mi familia, etc. Igual es parte de mi honra. Yo tomé medidas legales, fui a la PDI hice la denuncia por suplantación de identidad (…) así que hice las denuncias pertinentes en la PDI”.